Lục Tiểu Linh Đồng trở lại sau 10 năm

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh truyền hình, Lục Tiểu Linh Đồng chính thức trở lại với Vân tước khiếu thiên lục. Trong tác phẩm lấy bối cảnh cuối thời nhà Thanh, nam nghệ sĩ đảm nhận nhân vật Kim Khuê, một người thầy truyền dạy võ thuật và Kinh kịch cho Mạnh Kim Phúc, do Trương Nhất Sơn thủ vai.

Sự xuất hiện của Lục Tiểu Linh Đồng lần này gây chú ý bởi ông không tiếp tục hóa thân thành nhân vật đã làm nên tên tuổi. Kim Khuê được xây dựng là người có cách dạy học nghiêm khắc, đôi khi dùng đòn roi để rèn luyện học trò nhưng phía sau vẻ ngoài cứng rắn lại là một người thầy giàu tình cảm, luôn tìm cách giúp đệ tử tìm được hướng đi trong nghệ thuật.

Tạo hình của Lục Tiểu Linh Đồng ở "Vân tước khiếu thiên lục".

Bộ phim xoay quanh hành trình của Mạnh Kim Phúc trên con đường theo đuổi Kinh kịch giữa những biến động của xã hội cuối nhà Thanh. Tác phẩm đồng thời khai thác quá trình khổ luyện của người nghệ sĩ, qua đó đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống lên màn ảnh. Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng còn có những màn thể hiện nghệ thuật kịch Khỉ, hay còn gọi là kịch Đại Thánh, bộ môn gắn bó với gia đình ông qua nhiều thế hệ.

Việc trở lại truyền hình của Lục Tiểu Linh Đồng diễn ra trong thời điểm ông vẫn có nhiều hoạt động liên quan đến hình tượng Tôn Ngộ Không. Trước đó, vào tháng 6/2026, đoàn phim Tây du ký: Chân giả Mỹ Hầu Vương công bố poster đầu tiên và xác nhận nam nghệ sĩ tiếp tục thể hiện Tôn Ngộ Không bằng công nghệ ghi hình chuyển động. Mã Đức Hoa cũng tham gia dự án với vai Trư Bát Giới.

Khác với hình thức diễn xuất trực tiếp trước máy quay, công nghệ motion capture ghi lại chuyển động của diễn viên rồi chuyển dữ liệu sang nhân vật kỹ thuật số. Nhờ đó, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn có thể đưa những đặc trưng trong cách thể hiện Tôn Ngộ Không vào một tác phẩm hoạt hình hiện đại. Bộ phim dự kiến ra mắt trong năm 2026 nhưng hiện chưa công bố ngày phát hành cụ thể.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của AI cũng tạo ra nhiều phiên bản Tôn Ngộ Không trên mạng xã hội. Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ việc tiếp tục kể những câu chuyện về nhân vật này, song nghệ thuật biểu diễn vẫn giữ vai trò riêng. Ông từng nhấn mạnh công nghệ không thể hoàn toàn thay thế diễn viên trong việc tạo nên biểu cảm và sức sống cho nhân vật.

Tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng gắn chặt với Tây du ký phiên bản truyền hình được thực hiện từ năm 1982 và phát sóng lần đầu năm 1986. Hình tượng Tôn Ngộ Không qua phần thể hiện của ông trở thành một trong những vai diễn kinh điển của màn ảnh Trung Quốc, đồng thời giúp nam nghệ sĩ được khán giả nhiều thế hệ biết đến. Tác phẩm cũng giữ kỷ lục về số lần phát lại tại Trung Quốc.

Tạo hình Hầu Vương của Lục Tiểu Linh Đồng.

Ở tuổi 67, Lục Tiểu Linh Đồng không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Thay vào đó, ông dành nhiều thời gian viết sách, diễn thuyết tại trường học và giới thiệu nghệ thuật kịch Khỉ đến thế hệ trẻ. Với nam nghệ sĩ, việc theo đuổi một lĩnh vực trong thời gian dài và làm tốt công việc ấy là lựa chọn xuyên suốt sự nghiệp.

Lần trở lại với Vân tước khiếu thiên lục vì thế mở ra một hình ảnh khác của Lục Tiểu Linh Đồng, khi ông đứng phía sau một nhân vật người thầy thay vì trực tiếp hóa thân thành Tôn Ngộ Không. Song song với vai diễn mới, sự tham gia của ông trong Tây du ký: Chân giả Mỹ Hầu Vương cho thấy hình tượng Đại Thánh vẫn là một phần quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ.