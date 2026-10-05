Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe trên toàn cầu

Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy của hãng Volkswagen ở Chattanooga, Đức. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Volkswagen, lỗi liên quan đến bu lông cố định một bộ phận của hệ thống lái vào khung xe. Do tác động của ăn mòn, đặc biệt trong điều kiện sử dụng muối trên đường vào mùa Đông, bu lông có thể bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Hãng cho biết hiện chưa ghi nhận tai nạn hoặc thương tích liên quan đến lỗi này.

Ông Jiří Maláček, người đứng đầu Škoda Auto tại thị trường Séc, cho biết các mẫu Octavia, Karoq, Kodiaq và Superb nằm trong diện triệu hồi. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn 2013-2024.

Volkswagen cho biết đã nhận được báo cáo đầu tiên về tình trạng ăn mòn bu lông và hư hỏng vỏ hộp số lái khoảng hai năm trước. Sau quá trình điều tra, tập đoàn quyết định triển khai chiến dịch triệu hồi. Theo tài liệu gửi Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), nếu hư hỏng tiếp diễn, vỏ hộp số lái có thể bị vỡ, dẫn đến mất khả năng kiểm soát hướng lái.

Theo kế hoạch, các bu lông bị lỗi sẽ được thay thế bằng loại có khả năng chống ăn mòn tốt hơn. Việc sửa chữa được thực hiện miễn phí tại các cơ sở dịch vụ của hãng. Volkswagen dự kiến liên hệ trực tiếp với khách hàng trong những tuần tới. Škoda Auto cũng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải Séc để thông báo và thực hiện việc sửa chữa.

Theo truyền thông Đức, chi phí cho chiến dịch triệu hồi trên toàn cầu có thể vượt 10 tỷ korun. Đây là một trong những đợt triệu hồi có quy mô lớn của Volkswagen trong những năm gần đây.

Tại Séc, quy mô đợt triệu hồi lần này được đánh giá lớn hơn đáng kể so với số xe từng được xử lý trong vụ bê bối khí thải “Dieselgate” cách đây khoảng một thập kỷ.

Bộ Giao thông vận tải Séc cho biết nhà sản xuất hoặc nhà phân phối có trách nhiệm thông báo cho chủ phương tiện về các lỗi kỹ thuật và thực hiện biện pháp khắc phục theo quy định. Nếu bộ phận liên quan bị nứt hoặc hư hỏng nghiêm trọng, phương tiện có thể không đạt yêu cầu kiểm định kỹ thuật định kỳ và không được phép tiếp tục lưu thông.