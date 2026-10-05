Venue và Palisade gia nhập 'đội hình' ô tô giảm giá của Hyundai

Danh sách các mẫu xe Hyundai hưởng chính sách kích cầu tháng 10 đã dày hơn với tháng 9 khi xuất hiện thêm hai cái tên mới là Venue và Palisade.

Cụ thể, người tiêu dùng mua mẫu xe Hyundai Venue ở phân khúc gầm cao cỡ A sẽ nhận ưu đãi có tổng trị giá 28 triệu đồng. Venue là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm ô tô gầm cao của thương hiệu Hàn Quốc. Mẫu xe hiện đang có khoảng giá bán lẻ niêm yết từ 499 - 539 triệu đồng.

Mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu là Hyundai Palisade có mức ưu đãi 68 triệu đồng. Đây là khoản ưu đãi có giá trị khá nhỏ so với mức giá bán lẻ niêm yết từ 1,299 - 1,429 tỷ đồng của Hyundai Palisade.

Mẫu xe Hyundai Venue vừa được bổ sung vào danh sách ô tô hưởng ưu đãi và giảm giá của Hyundai Thành Công - Ảnh: HTV

Các mẫu xe còn lại nằm trong diện hưởng ưu đãi tháng 10 vẫn được giữ nguyên như tháng trước, bao gồm Grand i10, Accent, Stargazer, Santa Fe, Creta và Tucson.

Trong đó, mẫu xe gầm thấp cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 có mức ưu đãi 50 triệu đồng, Accent ưu đãi 89 triệu đồng, Santa Fe giảm giá cao nhất 220 triệu đồng, Stargazer giảm 117 triệu đồng, Creta và Tucson có cùng mức ưu đãi 79 triệu đồng.

Như vậy, hầu hết các mức ưu đãi được duy trì tương đương các đợt kích cầu gần đây của Hyundai Thành Công, ngoại trừ mẫu xe Tucson giảm giá trị ưu đãi từ 85 triệu đồng hồi tháng 9 xuống còn 79 triệu đồng.

Bên cạnh chính sách ưu đãi trực tiếp theo từng mẫu xe, liên doanh ô tô Hàn Quốc cũng áp dụng song song các gói hỗ trợ tài chính.

Chi tiết hơn, khách hàng có thể lựa chọn các gói ưu đãi 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm hoặc gói 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo. Người mua xe trả góp cũng sẽ được ân hạn nợ gốc trong 6 tháng với tỷ lệ vay tối đa 90% giá trị xe, tùy theo điều kiện áp dụng.