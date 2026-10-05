[GALLERY] 'Soi' Mercedes-AMG G63 mui trần 4 cửa từ Brabus, hơn 26 tỷ đồng

Mẫu xe SUV địa hình hạng sang Mercedes-AMG G63 đã quá quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, một số chủ nhân đã biến chiếc xe này trở thành những tác phẩm độ độc đáo hơn. Mới đây Brabus đã tạo nên sự bất ngờ khi cắt bỏ phần mui xe, nâng công suất lên 900 mã lực.

Brabus đã biến dòng G-Class thành cỗ máy lai giữa siêu xe và chiếc SUV địa hình cho những chủ nhân siêu giàu. Brabus 900 Rocket Edition Cabrio được phát triển từ Mercedes-AMG G63, đây cũng là chiếc G63 mui trần có bốn cửa, vừa có màn ra mắt tại Triển lãm Du thuyền Monaco

Brabus đã phát triển hơn 500 linh kiện mới dành riêng cho phần mui mềm điều khiển điện hai mảnh, đồng thời gia cố thân xe toàn diện để duy trì độ cứng vững tương đương với dòng G-Class mui cứng tiêu chuẩn.

Phần mui mất 20 giây để đóng hoặc mở và tích hợp kính hậu có sưởi. Brabus cũng bổ sung một thanh mui bằng sợi carbon phía trên hàng ghế trước cùng một khung chống lật bằng thép phía sau các cửa sau, được gọi là "C-BOW".

Khi phần mui ẩn gọn gàng phía sau hàng ghế thứ hai, một tấm bạt che chuyên dụng giúp mọi thứ trông ngăn nắp, gọn gàng. Brabus thậm chí còn đưa mọi chiếc xe hoàn thiện trải qua hơn 10 giờ kiểm tra khả năng chống nước liên tục trong một buồng thử.

Bên trong khoang nội thất của Brabus là da màu đen kết hợp Alcantara với họa tiết chần bông hình vỏ sò. Sau đó, phủ các đường chỉ khâu, viền ghế màu đỏ sáng và các chi tiết trang trí “Rocket Red”.

Chất liệu carbon xuất hiện khắp nơi, từ lẫy chuyển số carbon tích hợp đèn LED, thậm chí cả những bản lề đặc biệt cho phép các cửa sau mở rộng đến góc 90 độ.

Cỗ máy V8 tăng áp kép 4.0 lít của AMG được đại tu toàn diện và gia tăng dung tích lên 4.5L. Xe được trang bị piston rèn, tay biên mới, trục khuỷu gia công từ khối thép nguyên khối và các bộ tăng áp nâng cấp hoạt động ở mức áp suất lên tới 1,4 bar (20,3 psi).

Kết quả mang lại là công suất 900 mã lực (662 kW) và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm, mặc dù Brabus đã giới hạn điện tử con số sau ở mức 1.050 Nm khi vận hành trên xe.

Khả năng tăng tốc của Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63 từ 0-100 km/h trong 3,7 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 240 km/h (149 mph).

Bộ mâm rèn Monoblock II cỡ lớn 24 inch, có kích thước 295/30 ở phía trước và 345/25 ở phía sau. Hệ thống treo lò xo trụ Brabus RideControl phát triển hợp tác cùng KW có thể hạ thấp gầm G63 xuống tới 45 mm (1,8 inch).

Chỉ 50 chiếc 900 Rocket Edition được xuất xưởng, mức giá lên đến 890.740 euro khoảng 1,019 triệu USD quy đổi 26,46 tỷ đồng; chưa bao gồm các khoản thuế. Mỗi chiếc G-Class mui trần công suất 900 mã lực đều có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ trong năm 2026.

Video: Giới thiệu Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63.