Bảng giá Kia tháng 10/2026: Loạt mẫu xe giảm đến 70 triệu đồng, thêm bản mới Carens Clavis

Đa số các mẫu xe Kia bán ra thị trường tháng 10 tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi, giảm giá tương tự như tháng 9 từ nhà sản xuất Thaco Auto cùng hệ thống đại lý.

Trong đó, mức ưu đãi cao nhất 70 triệu đồng thuộc về phiên bản máy dầu Carnival D Signature 7 chỗ ngồi, các phiên bản máy dầu còn lại hưởng chung mức ưu đãi 60 triệu đồng.

Các phiên bản máy dầu của mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival hưởng mức ưu đãi cao nhất 70 triệu đồng - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe hưởng ưu đãi cao thứ hai là các phiên bản Sportage thuần động cơ đốt trong, giảm từ 20 - 50 triệu đồng. Ba phiên bản Sportage Hybrid 2026 mới có chung mức giảm giá 20 triệu đồng.

Các mẫu xe còn lại được Thaco Auto áp dụng chính sách giảm giá từ 5 - 20 triệu đồng hoặc quà tặng gói 1 năm bảo hiểm vật chất.

Riêng mẫu xe Kia Soluto hiện có mức giá bán lẻ ưu đãi thấp kỷ lục chỉ từ 299 triệu đồng, tức chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với một số mẫu xe mini thuần điện như VinFast VF 3 hay nhóm xe Trung Quốc như Wuling Mini EV hay Bestune Xiaoma 222.

Mức giá ưu đãi rẻ chưa từng có của mẫu sedan cỡ B đến từ Hàn Quốc đến nhờ chính sách ưu đãi lên đến 46 triệu đồng cho cả hai phiên bản tiêu chuẩn Soluto MT và Soluto AT.

Ngoài ra, bảng giá xe Kia tháng 10/2026 cũng vừa được bổ sung thêm một mẫu xe mới là Carens Clavis. Đây thực tế là bản nâng cấp của mẫu xe Carens đã bán từ năm 2007.

Bản nâng cấp mới Kia Carens Clavis 2026 vừa ra mắt thị trường - Ảnh: Thaco Auto

Kia Carens Clavis được phân phối với hai phiên bản Deluxe và Luxury, giá bán lẻ khuyến nghị lần lượt 639 triệu đồng và 679 triệu đồng. Carens Clavis vẫn sử dụng chung hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.5L và hộp số iVT như bản Carens tiền nhiệm.

Tuy nhiên, Carens Clavis sở hữu thiết kế mới cả về ngoại thất lẫn nội thất, bổ sung thêm một số tiện nghi đồng thời được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Thaco Auto bán đồng thời cả bản Carens tiền nhiệm lẫn Carens Clavis 2026.