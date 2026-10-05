Mitsubishi Pajero mới và Ford Everest có gì khác nhau?

Mitsubishi Pajero thế hệ mới và Ford Everest đều là SUV 7 chỗ khung gầm rời, nhưng cách hai hãng xây dựng sản phẩm có nhiều khác biệt. Pajero tập trung vào một cấu hình động cơ diesel và khả năng đi địa hình, trong khi Everest trải rộng lựa chọn từ bản 4x2 đến bản xăng 4x4 công suất 300 mã lực.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới (bên dưới) và Ford Everest (bên trên).

Pajero mới dự kiến ra mắt tại Thái Lan ngày 19/10 với ba phiên bản GLS 2WD, GSR 2WD và Super Exceed 4WD. Ford Everest 2026 tại Việt Nam có 5 phiên bản, giá 1,129 - 1,629 tỷ đồng.

Everest nhiều lựa chọn hơn về động cơ và giá bán

Pajero mới sử dụng chung động cơ diesel 2.4 tăng áp trên cả ba phiên bản, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Hộp số tự động 8 cấp là trang bị tiêu chuẩn.

Hai bản GLS và GSR dùng dẫn động cầu sau, còn Super Exceed chuyển sang hệ dẫn động bốn bánh S-AWC.

Động cơ của Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Trong khi đó, Everest có cách phân chia phiên bản rộng hơn. Các bản Active, Sport và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0 kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Bản Platinum+ dùng động cơ xăng 2.3 EcoBoost, công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 446 Nm và dẫn động 4x4.

Nếu xét bản cao nhất, Everest mạnh hơn Pajero 96 mã lực. Pajero lại có mô-men xoắn cao hơn 34 Nm so với bản máy xăng của Everest.

Khác biệt lớn nhất nằm ở lựa chọn. Người mua Pajero chủ yếu cân nhắc trang bị và hệ dẫn động, trong khi khách hàng Everest có thể lựa chọn cả động cơ, dẫn động lẫn khoảng giá.

Pajero nhấn mạnh hệ thống hỗ trợ đi địa hình

Khả năng vượt địa hình của hai mẫu xe không chênh nhiều nếu chỉ xét khoảng sáng gầm. Pajero đạt 230mm, trong khi Everest là 228mm, chênh 2mm.

Pajero có góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ. Điểm tạo khác biệt rõ hơn nằm ở bản Super Exceed với hệ dẫn động S-AWC, cung cấp các chế độ 2H, 4H, 4HLC và 4LLC.

Xe còn có 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock, cho phép người lái thay đổi thiết lập theo từng loại bề mặt.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Everest cũng có lựa chọn dẫn động 4x4 trên các bản cao. Platinum có cả cấu hình 4x2 và 4x4, trong khi Platinum+ sử dụng dẫn động 4 bánh.

Ford Everest.

Như vậy, khác biệt giữa hai xe không nằm nhiều ở khoảng sáng gầm mà ở cách bố trí hệ thống dẫn động. Pajero Super Exceed tập trung S-AWC cùng nhiều chế độ dành cho địa hình, trong khi Everest phân bổ lựa chọn 4x4 trên nhiều cấu hình hơn.

Tiện nghi không chênh lệch quá lớn

Pajero có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cùng kích thước ngay từ bản GLS. Xe hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây và sạc điện thoại không dây.

Everest sử dụng màn hình trung tâm 12 inch với SYNC 4A trên toàn dải sản phẩm. Ở các bản cao, trang bị của hai xe khá tương đồng.

Nội thất của Ford Everest.

Pajero Super Exceed có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da Semi-Aniline thông gió, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa.

Everest Platinum+ có ghế chỉnh điện nhớ vị trí, thông gió và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa.

Pajero đưa hai màn hình 12,3 inch xuống ngay bản thấp nhất, trong khi Everest phân chia trang bị thành nhiều cấp hơn giữa Active, Sport, Platinum và Platinum+.

Nội thất của Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Pajero có thể nằm giữa dải giá Everest

Pajero mới chưa có giá chính thức. Một số nguồn tại Thái Lan dự kiến xe có giá 1,6-1,9 triệu baht, tương đương khoảng 1,23 - 1,47 tỷ đồng.

Mức này, nếu được giữ khi mở bán, sẽ nằm trong khoảng giá của các bản Sport và Platinum của Everest tại Việt Nam.

Everest hiện có giá 1,129 tỷ đồng cho Active, 1,209 tỷ đồng cho Sport, 1,335 tỷ đồng cho Platinum 4x2 và 1,440 tỷ đồng cho Platinum 4x4. Bản Platinum+ máy xăng 2.3 có giá 1,629 tỷ đồng.

Như vậy, Everest có dải giá rộng hơn khoảng 500 triệu đồng, đồng thời nhiều lựa chọn hơn về động cơ và hệ dẫn động.

Pajero xây dựng dải sản phẩm gọn hơn với ba phiên bản cùng động cơ diesel 2.4. Khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở bản Super Exceed với S-AWC và nhiều chế độ vận hành địa hình.

Nếu các thông số hiện tại được giữ khi bán thương mại, Pajero mới sẽ cạnh tranh bằng động cơ diesel mô-men xoắn 480 Nm và hệ dẫn động S-AWC trên bản cao nhất. Everest đáp lại bằng 5 phiên bản, lựa chọn 4x2 hoặc 4x4 và động cơ xăng 300 mã lực trên Platinum+.