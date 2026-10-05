Doanh nhân có thêm lựa chọn SUV hạng sang plug-in hybrid gần 3 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC vừa được bổ sung tại Việt Nam với giá 2,999 tỷ đồng. (Ảnh: MBV)

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) GLC 350e 4MATIC vào danh mục GLC tại thị trường Việt Nam với giá 2,999 tỷ đồng. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng quan tâm SUV hạng sang nhưng muốn kết hợp động cơ xăng với khả năng vận hành thuần điện.

Đây là lần đầu Mercedes-Benz GLC có phiên bản PHEV tại Việt Nam. Trong khi đó, BMW X3 và Audi Q5 hiện vẫn sử dụng động cơ xăng, chưa có phiên bản hybrid tương tự.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV hạng sang kết hợp khả năng vận hành điện và động cơ xăng. (Ảnh: MBV)

GLC 350e 4MATIC sử dụng động cơ xăng I4 dung tích 1.999 cc, công suất 150 kW (204 mã lực), mô-men xoắn 320 Nm. Khi kết hợp với mô-tơ điện, tổng công suất hệ thống đạt 230 kW (313 mã lực), mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Xe trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, hệ dẫn động 4MATIC, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây và vận tốc tối đa 218 km/h.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC đi điện tối đa 128 km. (Ảnh: MBV)

Đáng chú ý với nhóm khách hàng doanh nhân thường xuyên di chuyển trong đô thị, GLC 350e 4MATIC sử dụng pin lithium-ion dung lượng khả dụng 25,28 kWh, cho quãng đường vận hành thuần điện 115-128 km theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW, thời gian sạc từ 0-100% khoảng 2,75 giờ theo thông số công bố. Bình xăng có dung tích 49 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo WLTP đạt 2,1-2,5 lít/100 km.

Mẫu xe được trang bị gói thiết kế AMG Line, mâm AMG 20 inch và hệ thống đèn chiếu sáng kỹ thuật số. Nội thất có vô-lăng bọc da Nappa, ghế trước thể thao chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, tích hợp thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 4 vùng.

Các tiện nghi đáng chú ý gồm màn hình trung tâm MBUX 11,9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD, định vị AR, Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D gồm 15 loa, công suất tối đa 710 watt. Xe cũng được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe ADAS.

Từ ngày 1/10, Mercedes-Benz Việt Nam đồng thời áp dụng giá bán lẻ khuyến nghị mới cho GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC, lần lượt ở mức 1,999 tỷ đồng và 2,499 tỷ đồng.