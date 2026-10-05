Yamaha PG-1 bản đặc biệt lộ diện: thêm ABS, loạt đồ chơi, giá gần 52 triệu đồng

Yamaha PG-1 tiếp tục được làm mới tại thị trường Thái Lan với phiên bản Special Edition 2026. Không thay đổi động cơ hay kiểu dáng tổng thể, phiên bản này tập trung vào các trang bị thực dụng, trong đó đáng chú ý nhất là ABS bánh trước và loạt phụ kiện hướng đến khả năng vận hành trên những cung đường khó.

Thêm ABS và hàng loạt phụ kiện

So với PG-1 tiêu chuẩn, Yamaha PG-1 Special Edition gây chú ý nhờ màu sơn trắng mới cùng danh sách trang bị được bổ sung khá đáng kể. Xe có bảo vệ tay lái, bảo vệ cẳng chân, giá chở đồ phía trước và phía sau, tấm chắn gầm bằng kim loại cùng thanh bảo vệ động cơ dạng ống.

Những chi tiết này không chỉ thay đổi diện mạo của PG-1 mà còn hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt với những người thường xuyên mang theo hành lý hoặc di chuyển trên các tuyến đường ngoài đô thị.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống phanh. Bánh trước sử dụng đĩa phanh đường kính 245 mm, kết hợp ABS. Trên một mẫu xe có trọng lượng chỉ 107 kg, trang bị này được kỳ vọng hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi phanh trên những bề mặt đường có độ bám thay đổi.

ABS cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa PG-1 Special Edition tại Thái Lan với PG-1 tiêu chuẩn ở một số thị trường khác. Chẳng hạn, phiên bản PG-1 đang được cung cấp tại Malaysia không có trang bị này.

Động cơ 114 cc, công suất 9 mã lực

Ngoài những thay đổi về trang bị, Yamaha PG-1 Special Edition 2026 vẫn giữ nguyên hệ động lực của mẫu xe tiêu chuẩn.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 114 cc, làm mát bằng không khí và phun nhiên liệu điện tử EFI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 9 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Hộp số 4 cấp kết hợp ly hợp ly tâm. Cấu hình này được thiết kế theo hướng đơn giản, phù hợp với một mẫu xe cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, đồng thời có thể đáp ứng những chuyến đi trên các cung đường có địa hình nhẹ.

Giữ bánh 16 inch, yên cao 795 mm

Yamaha PG-1 Special Edition sử dụng bộ vành 16 inch ở cả hai bánh, đi cùng lốp có săm kích thước 90/100. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng hai giảm xóc có khả năng điều chỉnh tải trọng.

Xe có trọng lượng 107 kg, bình nhiên liệu dung tích 5,1 lít và chiều cao yên 795 mm. Bảng đồng hồ dạng analog tiếp tục được duy trì, phù hợp với phong cách thiết kế đơn giản của PG-1.

Trang bị tiêu chuẩn gồm hệ thống khởi động điện và chân chống giữa. Với kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và cấu hình động cơ 114 cc, PG-1 hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe linh hoạt cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình ngắn ngoài phố.

Giá gần 52 triệu đồng

Yamaha PG-1 Special Edition 2026 hiện được giới thiệu dành cho thị trường Thái Lan với giá 67.000 Baht, tương đương khoảng 51,7 triệu đồng.

So với PG-1 tiêu chuẩn, phiên bản Special Edition tập trung chủ yếu vào việc bổ sung trang bị thay vì thay đổi cấu hình vận hành. ABS bánh trước cùng hệ thống bảo vệ và giá chở đồ là những điểm nhấn chính giúp phiên bản này khác biệt.