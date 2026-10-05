Honda Prelude bản giới hạn được bán tại châu Âu

Honda xác nhận Prelude Limited Edition 2027 sẽ bán tại châu Âu từ mùa thu năm nay, sau khi phiên bản đặc biệt nhận được phản hồi tích cực tại Nhật Bản. Số lượng sản xuất và giá bán tại châu Âu chưa được hãng công bố.

Honda Prelude bản giới hạn màu đỏ.

Khác biệt dễ nhận biết nhất của Prelude Limited Edition là màu sơn đỏ đậm Premium Crystal Garnet Metallic dành riêng cho phiên bản này. Cản trước và sau có thêm các điểm nhấn màu đỏ, kết hợp mâm hợp kim 19 inch màu đen và cùm phanh Brembo.

Khoang lái sử dụng tông đỏ Bordeaux thay cho cách phối màu trên Prelude thông thường. Honda bổ sung chỉ khâu đỏ trên vô-lăng, bệ trung tâm, bảng táp-lô, ghế trước và tapi cửa. Logo Prelude được thêu trên bảng táp-lô, đi cùng bộ thảm sàn riêng.

Nội thất của Honda Prelude.

Những thay đổi chủ yếu tập trung vào ngoại hình và nội thất. Honda không công bố nâng cấp công suất cho bản Limited Edition.

Prelude thế hệ mới sử dụng hệ truyền động hybrid và được Honda bổ sung một số trang bị vận hành lấy cảm hứng từ Civic Type R. Xe có giảm xóc thích ứng, khoảng cách giữa hai bánh trên cùng trục rộng hơn và hệ thống trợ lực lái điện hai bánh răng. Phanh Brembo phía trước cũng có kích thước lớn hơn loại sử dụng trên Civic thông thường.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ Honda S+ Shift. Hệ thống mô phỏng quá trình chuyển số của hộp số tự động 8 cấp, gồm hiệu ứng tăng vòng tua khi về số, đồng bộ vòng tua và giữ cấp số trong một số tình huống vận hành.

Honda sau đó cũng đưa công nghệ này xuống Civic hybrid.

Honda đưa Prelude Limited Edition 2027 từ Nhật sang châu Âu.

Tại Nhật Bản, Prelude Limited Edition có giá 6.306.300 yen, tương đương khoảng 1,04 tỷ đồng. Đây là thị trường đầu tiên Honda giới thiệu phiên bản đặc biệt.

Giá của bản Limited Edition tại châu Âu chưa được công bố. Để tham khảo, Prelude tiêu chuẩn tại Đức có giá từ 49.500 euro, tương đương khoảng 1,45 tỷ đồng.

Trong khi đó, Prelude tại Mỹ khởi điểm 43.695 USD, tương đương khoảng 1,14 tỷ đồng. Chênh lệch giữa các thị trường một phần đến từ chính sách thuế và chi phí phân phối.

Dù mang thiết kế coupe thể thao, Prelude hiện không có kế hoạch phát triển bản Type R. Honda cũng loại trừ khả năng bổ sung phiên bản giá thấp hơn hoặc hộp số sàn cho dòng xe này.

Tuy nhiên, Honda Racing Corporation (HRC) đã giới thiệu Prelude với gói phụ kiện hiệu suất dưới dạng xe ý tưởng. Một số chi tiết trong gói này được hãng xác nhận sẽ tiến tới sản xuất thương mại.

Prelude Limited Edition 2027 sẽ bắt đầu bán tại châu Âu vào mùa thu năm nay. Chưa có thông tin về Honda có bao nhiêu xe được sản xuất cho từng thị trường.