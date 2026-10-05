Xe ga 150cc giá 56,2 triệu đồng thiết kế thanh lịch, sang trọng hơn cả Honda SH

Xe ga 150cc thiết kế thanh lịch, sang trọng hơn cả Honda SH

Exclusive 150 thế hệ mới.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, thương hiệu xe máy Zanella của Argentina vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm xe ga đô thị của mình tại thị trường quê nhà với sự ra mắt của Exclusive 150 thế hệ mới.

Về mặt thiết kế, hai phiên bản mang tới hai cá tính hoàn toàn khác nhau nhằm đáp ứng sở thích đa dạng của người dùng. Phiên bản Exclusive 150 LT khoác lên mình diện mạo thanh lịch cùng những đường nét cổ điển pha lẫn nét tân cổ điển, đi kèm bốn tùy chọn màu sắc là trắng, nâu, đen và bạc. Trong khi đó, phiên bản Exclusive 150 Dark Edition lại sở hữu phong cách hiện đại, thể thao và cá tính hơn với các tông màu nổi bật gồm vàng, đỏ và đen. Bề mặt sơn của xe đều sử dụng công nghệ sơn Glasurit, tích hợp lớp phủ bảo vệ chống tia UV giúp bền màu theo thời gian.

Trang bị trên Zanella Exclusive 150 mới hướng tới tính tiện dụng

Trang bị trên Zanella Exclusive 150 mới hướng tới tính tiện dụng và sự thoải mái cho các nhu cầu đi lại hàng ngày. Theo đó, dòng xe này được nhà sản xuất trang bị kính chắn gió gắn sẵn tiêu chuẩn, bảng đồng hồ hiển thị dạng analog truyền thống kết hợp màn hình kỹ thuật số nhỏ, cùng cổng sạc USB dạng Type-A và Type-C tiện lợi cho các thiết bị di động.

Zanella Exclusive 150 sử dụng bộ vành bằng hợp kim có kích thước 10 inch ở cả hai bánh.

Zanella Exclusive 150 sử dụng bộ vành bằng hợp kim có kích thước 10 inch ở cả hai bánh. Đi kèm theo đó là hệ thống phanh kết hợp CBS với phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, giúp cải thiện khả năng kiểm soát và tăng độ an toàn khi phanh gấp. Do đó, dù không có ABS 2 kênh như Honda SH, hay thậm chí không có ABS đơn kênh giống SH Mode nhưng mẫu xe này vẫn mang tới sự an tâm cho người dùng.

Exclusive 150 sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 150cc

Về sức mạnh vận hành, Exclusive 150 sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 150cc (chính xác là 149,6cc), làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9 mã lực, kết hợp cùng hộp số truyền động tự động vô cấp. Cấu hình động cơ này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, rất thích hợp cho việc di chuyển linh hoạt trên các con phố đông đúc.

Giá xe ga 150cc Exclusive 150

Mẫu xe tay ga này được giới thiệu đến công chúng với hai phiên bản có phong cách thiết kế riêng biệt là Exclusive 150 LT và Exclusive 150 Dark Edition. Cả hai phiên bản đều có mức giá niêm yết chính thức là 3.289.990 Peso Argentina, tương đương khoảng 56,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Với mức giá này hoàn toàn có thể thay thế Honda SH 160i.

Theo VTC News, giá xe Honda SH phân khối lớn hiện nay tương đương dòng SH160i (thay thế cho dòng SH150i trước đây) có giá đề xuất từ hãng dao động từ 95,09 đến 104,49 triệu đồng, còn tại đại lý HEAD giá bán thực tế khoảng từ 96,5 đến 115 triệu đồng tùy phiên bản.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.