Madam Pang bị đề nghị từ chức

Thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục đẩy bóng đá Thái Lan vào một cuộc tranh luận lớn hơn cả chuyện thắng thua trên sân cỏ. Trên trang cá nhân của Madam Pang, nhiều cổ động viên không còn chỉ tiếc nuối về một trận chung kết thất bại, mà bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Điểm đáng chú ý là những bình luận này xuất hiện ngay dưới bài viết của Madam Pang. Một cổ động viên thẳng thừng viết: “Madam thua rồi”. Một ý kiến khác đề nghị Madam Pang không tiếp tục quản lý đội tuyển quốc gia, trong khi có người mỉa mai về việc gia hạn hợp đồng với bà đến năm 2099.

Thất bại liên tiếp ở các trận chung kết khiến làn sóng chỉ trích Madam Pang ngày càng dữ dội, khi người hâm mộ Thái Lan bắt đầu công khai đề nghị bà rời ghế Chủ tịch FAT. Ảnh: Siam Sport

Đó không còn là những lời phàn nàn thông thường sau một trận thua. Sự thất vọng đang chuyển thành nghi ngờ về cách bóng đá Thái Lan được vận hành.

Một bình luận khác thậm chí đặt vấn đề: “8 tỷ baht, có đáng không?”. Người hâm mộ này cho rằng Madam Pang đã được trao quá nhiều quyền lực nhưng kết quả vẫn không đáp ứng kỳ vọng. Trong khi đó, một số ý kiến lại châm biếm rằng nên để Madam Pang quay về điều hành câu lạc bộ, thay vì tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo bóng đá Thái Lan.

Đáng chú ý nhất là bình luận kêu gọi xây dựng bóng đá trẻ theo mô hình Hàn Quốc, lấy HLV Park Hang Seo làm ví dụ. Nội dung này cho thấy một bộ phận người hâm mộ Thái Lan đã bắt đầu nhìn ra vấn đề ở cấp độ hệ thống, thay vì chỉ đổ lỗi cho cầu thủ sau mỗi trận đấu.

Bóng đá Thái Lan dưới thời Madam Pang đang rơi vào nghịch lý kỳ lạ. Thái Lan vào nhiều trận chung kết, cảm giác thất vọng càng lớn. Kể từ khi Madam Pang trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, các đội tuyển nước này liên tục góp mặt ở những trận đấu quyết định nhưng không thể biến cơ hội thành danh hiệu. Từ các giải trẻ Đông Nam Á, SEA Games cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia, thất bại ở chung kết đã trở thành một vấn đề lặp lại.

Mới nhất, Thái Lan dẫn trước Indonesia trong hiệp phụ nhưng cuối cùng vẫn thất bại trên loạt luân lưu. Một trận đấu mà họ đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi chơi thiếu người, bị dẫn bàn nhưng vẫn gỡ hòa và một lần nữa vượt lên. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là một thất bại.

Vấn đề vì thế không nằm ở riêng 120 phút tại Gelora Bung Karno. Người hâm mộ Thái Lan đang nhìn vào cả một chuỗi thất bại. Câu hỏi về năng lực điều hành, xây dựng hệ thống và định hướng phát triển tất nhiên đã xuất hiện.

Madam Pang từng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ bóng đá Thái Lan. Bà có tình yêu bóng đá, có nguồn lực và từng tạo ra nhiều dấu ấn khi đồng hành cùng các đội tuyển. Nhưng vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bà khiến cho CĐV Thái Lan cảm thấy thất vọng lớn.

Và những bình luận trên trang Madam Pang cho thấy giới hạn ấy dường như đang đến rất gần. Khi người hâm mộ không còn chỉ hỏi vì sao đội tuyển thua, mà bắt đầu hỏi người đứng đầu có nên tiếp tục hay không, đó mới là tín hiệu đáng lo nhất đối với bóng đá Thái Lan.