Liverpool thua Man City 0-3: Doku định đoạt trận đấu

Đêm 11/10, Liverpool thua Man City 0-3 trên sân Anfield ở vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh. Jeremy Doku tạo nên bước ngoặt của trận đấu sau khi được tung vào sân ở hiệp 2 giúp đội khách nối dài thành tích toàn thắng.

●Ngoại hạng Anh

Liverpool

0-3

Man City

KẾT THÚC

Haaland 65’

Doku 68’

Cherki 78’

Thống kê trận đấu

35%Kiểm soát bóng65%

13Sút15

6Sút trúng đích4

5Phạt góc6

4Thẻ vàng2

1Thẻ đỏ0

Tỷ số cách biệt và sự chênh lệch ở các chỉ số thống kê không phản ánh toàn bộ trận đấu. Man City chỉ vượt trội trong khoảng 30 phút cuối trận, tận dụng tốt lợi thế hơn người để giải quyết trận đấu.

Liverpool và Man City chơi bóng ở nhịp độ cao trong hiệp một. Đội chủ nhà tạo cảm giác trơn tru hơn trong các pha phối hợp. Tuy nhiên, hàng công của Liverpool thiếu đi độ sắc ở nhịp xử lý quyết định. Họ tung ra 5 pha dứt điểm nhưng chỉ đạt 0,42 bàn thắng kỳ vọng.

Trong khi đó, Man City hiếm khi tạo ra mối đe dọa rõ ràng cho hàng thủ đối phương trong hiệp một.

Liverpool chiếm ưu thế trước khi Gravenberch nhận thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt của trận đấu là sự xuất hiện của Jeremy Doku trong hiệp hai. Tiền đạo người Bỉ tham gia vào mọi pha bóng mang tính then chốt của trận đấu, bắt đầu từ tấm thẻ vàng thứ hai của Ryan Gravenberch. Cầu thủ chơi hay nhất của Liverpool bị truất quyền thi đấu, khiến đội chủ nhà lập tức sụp đổ.

Chỉ ba phút sau khi được chơi hơn người, Man City ghi bàn mở tỷ số. Từ tình huống uy hiếp do Doku tạo ra, Haaland nhanh chân dứt điểm tung lưới Liverpool.

Man City đánh bại Liverpool ngay khi được chơi hơn người. (Ảnh: Reuters)

Man City hầu như chỉ tấn công ở cánh trái với sự góp mặt của Doku. Phút 68, cầu thủ người Bỉ xử lý khéo léo trước khi tung ra cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm để nhân đôi cách biệt. Hy vọng có điểm của Liverpool sớm bị dập tắt.

Man City kiểm soát bóng tới 76% trong hiệp 2 và tung ra tới 12 pha dứt điểm. Phút 78, Doku, Cherki và Gvardiol tạo ra pha phối hợp nhịp nhàng đánh sập hàng thủ Liverpool. Cherki bình tĩnh loại bỏ hậu vệ cuối cùng trước khi dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0.

Liverpool

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Alisson Becker

5,3

4

Virgil van Dijk

▮

6,0

5

Jeremy Jacquet

↓

6,6

6

Milos Kerkez

6,4

7

Florian Wirtz

↓

6,5

10

Alexis Mac Allister

6,5

23

Victor Munoz

5,9

29

Bradley Barcola

↓

6,5

33

Ronald Araujo

▮

↓

6,3

38

Ryan Gravenberch

▮▮▮

5,3

67

Lewis Koumas

↓

5,6

DỰ BỊ VÀO SÂN

2

Joe Gomez

↑

14

Federico Chiesa

↑

30

Jeremy Frimpong

↑

6,2

42

Trey Nyoni

↑

6,3

73

Rio Ngumoha

↑

6,2

Man City

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Gianluigi Donnarumma

8,0

3

Ruben Dias

7,0

5

Elliott Anderson

7,3

6

Marc Guehi

7,3

7

Iliman Ndiaye

↓

6,2

9

Erling Haaland

↓

6,7

10

Rayan Cherki

8,7

17

Enzo Fernandez

↓

6,3

27

Matheus Nunes

7,0

33

Nico O’Reilly

▮

↓

5,9

42

Antoine Semenyo

7,5

DỰ BỊ VÀO SÂN

11

Jeremy Doku

↑

8,4

24

Josko Gvardiol

↑

7,5

32

Ayyoub Bouaddi

▮

↑

37

Allan

↑

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