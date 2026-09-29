Lý do Ronaldo sơn móng chân màu đen

Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý khi để lộ bộ móng chân sơn đen trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và Na Uy, theo Tribuna.

Trong hình ảnh đăng trên Instagram ngày 26/9, sao bóng đá sinh năm 1985 xuất hiện với đôi ủng nén khí dùng để phục hồi sau tập luyện. Tuy nhiên, chi tiết thu hút sự chú ý lại là bộ móng chân được tiền đạo 41 tuổi sơn đen.

Ngón chân sơn đen của huyền thoại sân cỏ sinh năm 1985 gây chú ý. Ảnh: @cristiano.

Theo SPORTbible, ngôi sao đang khoác áo Al-Nassr sơn móng chân màu đen nhằm tăng khả năng bảo vệ móng trước vi khuẩn và nấm. Ronaldo tập luyện với cường độ cao và thường xuyên mang giày bóng đá trong thời gian dài. Môi trường nóng, ẩm bên trong tất và giày có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển, làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về da và móng.

The Athletic cho biết Ronaldo đã duy trì thói quen này đã nhiều năm. Anh nhiều lần để lộ móng chân sơn đen khi không mang giày, từ lúc sử dụng phòng xông hơi sau tập luyện đến những kỳ nghỉ cùng gia đình.

Việc sơn móng cũng xuất hiện trong giới VĐV đối kháng. Một số võ sĩ MMA sử dụng lớp sơn với mục đích làm móng cứng hơn, hạn chế nứt hoặc tách móng khi chịu va chạm. Lớp phủ này cũng được cho là tạo thêm hàng rào bảo vệ trước vi khuẩn và nấm. Theo L'Équipe, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson từng tiết lộ ông cũng sử dụng sơn móng trong thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngừa nhiễm trùng của phương pháp này chưa được giới chuyên môn thống nhất. Helen Branthwaite, người phát ngôn của Hiệp hội Chuyên khoa Bàn chân Royal College of Podiatry (Anh), cho biết một nghiên cứu quy mô nhỏ ghi nhận việc sử dụng sơn móng có thể giúp bảo vệ móng khỏe mạnh khỏi nhiễm trùng, song hiện chưa có sự đồng thuận chuyên môn về tác dụng này.

Theo Branthwaite, bàn chân có hơn 250.000 tuyến mồ hôi và một người trung bình có thể tiết khoảng nửa pint (237 ml) mồ hôi mỗi ngày ở khu vực này. Phần lớn trường hợp nấm móng chân bắt nguồn từ nhiễm nấm da, thường được gọi là nấm bàn chân, sau đó lan sang móng.

“Để tình trạng nhiễm nấm da kéo dài mà không điều trị là yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến nấm móng”, Branthwaite nói với The Athletic.

Dù trên thị trường có những loại sơn và sản phẩm chuyên dụng được quảng cáo có khả năng hạn chế sự phát triển của nấm, Branthwaite cho rằng biện pháp phòng ngừa quan trọng hơn vẫn là giữ vệ sinh bàn chân. Bà cũng khuyến cáo tránh đi chân trần tại các khu vực dùng chung như phòng thay đồ để giảm nguy cơ nhiễm nấm.

Adesanya nói đùa rằng nếu dùng tay hoặc chân để đánh vào mặt đối thủ, anh nên sơn móng cho đẹp. Ảnh: UFC.

Không phải VĐV nào sơn móng cũng vì mục đích bảo vệ. Israel Adesanya, cựu vô địch hạng trung UFC, thường xuyên sơn cả móng tay và móng chân, nhưng vì sở thích cá nhân.

Trước UFC 293 năm 2023, võ sĩ người Nigeria cho biết tại một cuộc họp báo rằng anh muốn làm kiểu “drip tips”, tạo hiệu ứng như sơn đang nhỏ xuống trên đầu móng. Adesanya còn nói đùa rằng anh không muốn hạ đối thủ với một bộ móng xấu và sẽ sơn cả móng chân trong trường hợp tung cú đá trúng mặt đối phương.