Cổng làng đổ sập đè bé trai 8 tuổi: Bác sĩ tạm nối bàn tay vào chân

Ngày 29/9, lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết bệnh nhi Trần Đức Thắng (học sinh lớp 3, trú xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang được điều trị tích cực sau khi bị cổng làng đổ sập đè trúng.

Bệnh nhi nhập viện chiều 28/9 trong tình trạng đứt rời bàn tay phải, tay dập nát nghiêm trọng. Các bác sĩ mất khoảng 7 giờ phẫu thuật, xử lý tổn thương ban đầu.

Bàn tay bị đứt lìa của bé trai được bác sĩ tạm nối vào hệ thống mạch máu ở chân để duy trì tuần hoàn trước khi nối trở lại.

Tay cháu bé bị dập nát nhiều, nếu nối bàn tay trực tiếp sẽ có nguy cơ hoại tử. Vì vậy, ê-kíp phẫu thuật tạm nối bàn tay vào hệ thống mạch máu ở chân nạn nhân để duy trì sự sống.

Khi vùng cẳng tay ổn định, không nhiễm trùng và đủ điều kiện, các bác sĩ sẽ tách bàn tay khỏi cẳng chân để nối trở lại vị trí ban đầu.

“Hiện bàn tay vẫn hồng nhưng cần tiếp tục theo dõi mới có thể đánh giá chính xác khả năng sống của phần chi”, lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết.

Bệnh nhi dự kiến được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực khoảng 5-7 ngày. Theo các bác sĩ, để giữ được bàn tay, bệnh nhi có thể phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp.

Bệnh viện cũng đang bổ sung nguồn máu do bệnh nhi bị thiếu máu sau tai nạn.

Khoảng 13h20 ngày 28/9, một xe cẩu đi qua khu vực cổng làng thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng chào bằng bê tông cốt thép đổ sập.

Đúng lúc này, chị Lê Thị Giang (38 tuổi) lái xe máy chở con trai là Trần Đức Thắng đi qua bị cổng chào đổ xuống, đè trúng xe. Bé trai bị đứt lìa bàn tay, còn người mẹ may mắn không bị thương.

Người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.