Cách giảm bụng phình to do mỡ nội tạng

Không ít người gặp tình trạng chỉ riêng vùng bụng phình to, dù cố gắng hóp bụng cũng không cải thiện, quần áo vùng eo ngày càng chật hơn. Nguyên nhân phổ biến của tình trạng này thường là do lượng mỡ nội tạng tích tụ quá mức.

1. Mỡ nội tạng là gì?

Mỡ cơ thể được chia thành hai loại chính là mỡ dưới da nằm ngay dưới bề mặt da và mỡ nội tạng tích tụ quanh các cơ quan trong ổ bụng. Mỡ dưới da thường tích lũy chậm nhưng một khi đã hình thành lại khó giảm, trong khi mỡ nội tạng có đặc điểm ngược lại, dễ tích tụ nhưng cũng dễ giảm hơn nếu điều chỉnh lối sống kịp thời.

Mỡ nội tạng vốn là nguồn năng lượng dự trữ quan trọng của cơ thể nhưng khi tích tụ quá nhiều có thể gây rối loạn tiết hormone. Ví dụ, leptin là hormone có vai trò ức chế cảm giác đói, thông thường khi lượng mỡ trong cơ thể tăng, leptin sẽ được tiết ra nhiều hơn để làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp phòng ngừa béo phì.

Tuy nhiên, khi mỡ nội tạng dư thừa quá mức, cơ thể có xu hướng giảm đáp ứng với leptin, khiến dù nồng độ leptin tăng cao nhưng cảm giác đói vẫn không giảm, dễ dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân nhiều hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn khó kiểm soát.

Duy trì vận động cường độ vừa phải đều đặn, ăn uống cân bằng, tránh các chế độ ăn cực đoan là nền tảng quan trọng nhất để giảm mỡ nội tạng một cách bền vững. Ảnh minh hoạ AI

2. Vận động thế nào để giảm mỡ nội tạng?

Vì mỡ nội tạng là nguồn năng lượng dễ huy động, cách hiệu quả để giảm loại mỡ này là tăng cường vận động cơ thể nhằm tăng mức tiêu hao năng lượng. Mức vận động tham khảo là các bài tập hiếu khí cường độ vừa phải, khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày, ít nhất 3 ngày mỗi tuần trở lên.

Vận động hiếu khí cường độ vừa phải bao gồm đi bộ nhanh, đạp xe khi di chuyển đi làm, đi học, leo cầu thang chậm rãi và cả những hoạt động sinh hoạt hằng ngày như dọn dẹp nhà cửa hay rửa xe cũng được tính vào nhóm này.

Hiệu quả giảm mỡ không phụ thuộc nhiều vào loại hình vận động cụ thể, mà quan trọng hơn là lựa chọn hình thức phù hợp để có thể duy trì lâu dài một cách thoải mái, vui vẻ.

Một điểm đáng chú ý là không nhất thiết phải dồn hết thời gian vận động vào một lần duy nhất trong ngày. Các nghiên cứu cho thấy tập liên tục 30 phút một lần và chia nhỏ thành ba lần, mỗi lần 10 phút, mang lại hiệu quả tương đương nhau. Vì vậy, có thể linh hoạt xây dựng thói quen vận động phù hợp với thể lực và điều kiện thời gian của bản thân, thay vì cố ép bản thân vào một khung giờ tập cố định, kéo dài.

3. Điều chỉnh cách ăn uống để hỗ trợ giảm mỡ nội tạng

Với những người đã chăm chỉ vận động nhưng vẫn khó giảm cân, có thể cần xem lại chế độ ăn uống.

Ăn uống cân bằng đa dạng: Để cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng hiệu quả, cần có đủ vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất khác tham gia vào quá trình chuyển hóa. Nên tránh loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đó hoặc giảm khẩu phần ăn quá mức, thay vào đó nên ăn uống cân bằng, đa dạng các nhóm chất.

Nhai kỹ: Trên thực tế, đường tiêu hóa cũng được cấu tạo từ cơ, khi dạ dày và ruột hoạt động co bóp khỏe mạnh, mức tiêu hao năng lượng của cơ thể cũng tăng lên. Để đường tiêu hóa hoạt động tốt, nên ưu tiên ăn những thực phẩm cần nhai kỹ, thay vì chỉ dùng các loại đồ uống dạng sinh tố, nước ép để thay thế hoàn toàn bữa ăn chính. Một chế độ ăn với cơm và món ăn kèm đa dạng, đòi hỏi nhai nhiều hơn, thường được khuyến khích hơn so với các bữa ăn dạng lỏng, uống nhanh.

Với người đã chú ý cả vận động lẫn ăn uống nhưng mỡ nội tạng vẫn khó cải thiện, y học cổ truyền cũng có một số bài thuốc thảo dược được ứng dụng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tùy theo thể trạng của từng người, chẳng hạn thể trạng có xu hướng táo bón kèm tích mỡ vùng bụng, thể trạng dễ mệt mỏi, phù nề do ứ nước, hay thể trạng dễ cáu gắt, đầy tức vùng mạn sườn kèm táo bón.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả của thuốc y học cổ truyền phụ thuộc rất nhiều vào việc bài thuốc có phù hợp với thể trạng của người dùng hay không. Nếu dùng sai thể trạng, không những không mang lại hiệu quả mà còn có thể gây ra tác dụng không mong muốn cho cơ thể.

Vì vậy, trước khi sử dụng bất kỳ bài thuốc y học cổ truyền nào với mục đích hỗ trợ giảm cân, nên tìm đến bác sĩ hoặc dược sĩ có chuyên môn về y học cổ truyền để được thăm khám, xác định đúng thể trạng và tư vấn bài thuốc phù hợp, thay vì tự ý mua và sử dụng theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo.