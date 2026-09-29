Chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch

Để triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh đã có quá trình chuẩn bị đồng bộ cả về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Được tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, trong đó có hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bệnh viện đã cử cán bộ chuyên môn đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đây là nền tảng quan trọng để đơn vị từng bước đáp ứng yêu cầu chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, trong đó có can thiệp động mạch vành.

Ông Phạm Văn Thinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh cho biết: Trước đây, những trường hợp mắc bệnh lý tim mạch phức tạp thường phải chuyển tuyến Trung ương để được tiếp cận kỹ thuật cao, nhưng giờ đây, người bệnh có thể được xử trí ngay tại tuyến tỉnh. Việc triển khai các kỹ thuật cao ngay tại địa phương giúp rút ngắn thời gian người bệnh tiếp cận điều trị, tận dụng hiệu quả “thời gian vàng”, giảm chi phí, hạn chế khó khăn trong quá trình di chuyển.

Gia đình bà Vũ Thị Thảo, sinh năm 1946, trú tại phường Cam Đường, vẫn không thể quên những phút giây sinh tử khi người thân được đưa vào viện trong tình trạng cấp tính vào sáng 9/8/2026.

Bà Thảo nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, nhịp tim chỉ còn 29 lần/phút và rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, hội chẩn, xác định tình trạng tắc nghẽn mạch vành và khẩn trương triển khai phương án can thiệp cấp cứu. Sau can thiệp, ca cấp cứu thành công, sức khỏe bà Thảo dần ổn định.

Những cuộc hồi sinh từ phòng can thiệp tim mạch như trường hợp của bà Thảo là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa của việc đầu tư, phát triển kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh.

Cùng với phát triển kỹ thuật chuyên sâu, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức về tim mạch.

Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp; quản lý người bệnh sau đột quỵ; cấp cứu và xử trí hội chứng vành cấp; cập nhật kỹ thuật can thiệp động mạch vành; quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch và điều trị bệnh tim mạch chuyển hóa...

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng điều trị và từng bước đưa kỹ thuật chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh.

Cùng với nâng cao năng lực điều trị, việc phòng ngừa và phát hiện sớm là yếu tố then chốt trong giảm gánh nặng bệnh tim mạch.

Thời gian qua, ngành y tế tỉnh đã chú trọng công tác truyền thông để người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, theo dõi huyết áp, đường huyết, mỡ máu; duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động thể lực, hạn chế thuốc lá và các yếu tố nguy cơ khác.

Đặc biệt, những người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu hoặc tiền sử bệnh tim mạch được khuyến cáo cần được quản lý, theo dõi thường xuyên và tuân thủ phác đồ điều trị. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ cũng góp phần hạn chế biến chứng tim mạch và đột quỵ.

Bà Phạm Bích Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đang được triển khai đồng bộ, giúp người dân, đặc biệt là nhóm trung niên và người cao tuổi, chủ động kiểm tra, theo dõi các chỉ số sức khỏe và phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ. Trong đó, tăng huyết áp, đường huyết bất thường và rối loạn chuyển hóa là những yếu tố có liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Theo số liệu của ngành y tế, người được phát hiện tăng huyết áp đang được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn đạt 58,1%. Đối với bệnh đái tháo đường, người được phát hiện và quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn đạt 87%. Cùng với quản lý bệnh mạn tính, việc phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch ở trẻ em cũng được quan tâm.

Vừa qua, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh 445 trẻ em trên địa bàn, qua đó, phát hiện 27 trẻ cần tiếp tục theo dõi, can thiệp.

Hoạt động này giúp gia đình được tư vấn, theo dõi và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Ngày Tim mạch Thế giới 29/9 không chỉ là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ của bệnh tim mạch, mà còn nhắc nhở mỗi người chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, góp phần phòng ngừa bệnh tim mạch, hướng tới một trái tim khỏe mạnh và một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài.