Mùa hè năm ấy tập 23: Phương quan tâm đến Tùng và phản ứng bất ngờ của Khánh

Mùa hè năm ấy tập 23, Khánh ghen tuông khi Phương quan tâm Tùng.

Mùa hè năm ấy tập 23, trong cơn say, Tùng (Trọng Lân) gọi điện cho Phương (Minh Thu) nói muốn gặp để nói chuyện với cô. Nghe thấy Phương đề nghị đặt xe cho Tùng, Khánh (Tô Dũng) khó chịu bởi nghĩ đó là việc đơn giản ai cũng có thể làm được. Anh cũng ghen ra mặt vì lời nhắn nhủ cô dành cho Tùng.

Ở diễn biến khác, khi Hoàng (Phan Thắng) hỏi chuyện của Khánh và Phương tính ra sao, anh trả lời: “Tính làm đám cưới”. Hoàng đáp Khánh mơ quá cao và đừng hy vọng nhiều để rồi thất vọng. “Tôi không nghĩ như vậy. Nếu không gặp lại nhau chắc tôi vẫn như 10 năm qua, chán chết. Bây giờ tôi tự ý thức sống có trách nhiệm. Nói chung tôi đang rất vui, ông chỉ cần ủng hộ tôi thôi”, Khánh hào hứng đáp.

Anh nhắn Hoàng cũng nên tính chuyện của mình với Nhi (Thuỳ Dương) nhưng Hoàng khẳng định cô chỉ thích Khánh. Khi Khánh nói mình không thích Nhi, Hoàng mừng ra mặt.

Trong khi đó, Phương cho rằng lỗi một phần là ở mình khi khiến Tùng hy vọng. Chị Kim (Linh Hương) nói Tùng có nhiều hành động để trói buộc tình cảm của Phương và chuyện hai người độc thân qua lại tìm hiểu nhau là chuyện bình thường.

Kim khuyên em gái: “Sau một thời gian tìm hiểu nếu cảm thấy có tình cảm với nhau thì tiến tới, nếu không thì giải tán. Còn nếu mày thấy áy náy quá thì đến với Tùng đi, như thế sẽ có lỗi với ít người hơn. Làm vừa lòng tất cả mọi người là việc vừa khó vừa ngu”.

Liệu chuyện tình cảm của Khánh và Phương có bị ngăn cản?

Diễn biến chi tiết Mùa hè năm ấy tập 23 lên sóng 20h tối nay (29/9) trên VTV3.