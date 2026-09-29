Hội chẩn khẩn, cứu sống thiếu niên 17 tuổi rách động mạch chủ sau tai nạn giao thông

Ngày 29/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nhờ hội chẩn khẩn và phối hợp liên chuyên khoa, Bệnh viện vừa điều trị hồi sức và can thiệp nội mạch thành công, cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị rách động mạch chủ ngực, chấn thương bụng kín, chấn thương ngực kín sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ảnh: BVĐN

Trước đó, bệnh nhân Hồ V.Q. (17 tuổi, ngụ xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được chuyển vào phòng Hồi sức ngoại (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu. Qua thăm khám, chụp CT và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chấn thương bụng kín, theo dõi nhồi máu thận trái và gãy đầu dưới hai xương cẳng tay trái.

Trước nguy cơ tổn thương động mạch chủ diễn tiến đến vỡ mạch, Bệnh viện Đà Nẵng lập tức kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo các ê-kíp khẩn trương triển khai phương án điều trị, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng kỹ thuật đặt stent graft.

Tuy nhiên, chi phí stent graft hơn 200 triệu đồng, trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện khó khăn, không thể thu xếp khoản kinh phí lớn trong thời gian ngắn. Trước tình hình này, Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo triển khai các nguồn hỗ trợ xã hội, tạo điều kiện để bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật cấp cứu kịp thời.

Ê-kíp Khoa Tim Bẩm sinh cấu trúc, Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức phối hợp đặt stent graft động mạch chủ ngực, che phủ hoàn toàn đoạn động mạch chủ bị bóc tách. Đồng thời, bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng tràn máu màng phổi.

Sau khi kiểm soát tổn thương động mạch chủ, bệnh nhân tiếp tục được ê-kíp Khoa Ngoại tiêu hóa và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức phẫu thuật cấp cứu ổ bụng, khâu lỗ thủng ruột non.

Bệnh nhân sau đó được điều trị tích cực tại phòng Hồi sức ngoại trước khi chuyển đến Khoa Ngoại tiêu hóa. Sức khỏe bệnh nhân ổn định từng ngày, có thể ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện.

Theo BSCKII Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng, đây là trường hợp đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời tại động mạch chủ, bụng và ngực. Trong đó, tổn thương động mạch chủ có nguy cơ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

“Việc phối hợp nhiều chuyên khoa, ưu tiên kiểm soát tổn thương động mạch chủ bằng can thiệp nội mạch đặt stent graft, kết hợp dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí tổn thương ruột non đã kiểm soát các tổn thương nghiêm trọng, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch”, BSCKII Nguyễn Hoàng cho biết.