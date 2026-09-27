Lý do Jun Phạm xin lỗi Will

Hành trình của Will ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại sau vòng công diễn 5. Nam ca sĩ cho biết buồn, tiếc nuối khi không đi vào chung kết của chương trình. "4 công diễn trước, tôi ở vị trí của người tiễn các bạn mình rời đi. Vì thế, khi đến lượt mình, tôi không muốn để lại cảm giác đó truyền đến anh em. Với tôi, nghệ thuật không có điểm dừng. Tôi sẽ liên tục cập nhật âm nhạc và làm tốt hơn. Điều đáng quý hơn cả là sau chương trình này, mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn về tôi", Will chia sẻ.

Khoảnh khắc Will dừng lại cũng gây nhiều tiếc nuối cho Jun Phạm, khi cả hai chưa có cơ hội thực hiện một sân khấu chung như mong muốn. Jun Phạm nói xin lỗi Will. "Nếu như Jun cứng rắn hơn, để có thể mời Will về đội của mình. Việc về sớm hay trễ không quan trọng bằng việc cả hai không tạo được kỷ niệm nào trong chương trình này", anh chia sẻ.

Theo công bố của nhà sản xuất, Will xếp hạng cuối cùng trong bảng tổng sắp điểm hỏa lực sau công diễn 5. Trước đó, cựu thành viên của 365 cũng liên tục giữ thứ hạng trung bình ở các công diễn. Will là nhân tố nhận được kỳ vọng từ trước khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai bắt đầu. Anh sở hữu ngoại hình sáng, nhảy và hát đều tốt. Dù vậy, qua các đêm thi, Will chưa thực sự tỏa sáng.

Will có sự nỗ lực khi thử sức với nhiều thể loại âm nhạc trong chương trình. Khi được giao vị trí thủ lĩnh nhóm, nam ca sĩ cũng cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu, trách nhiệm. Bất lợi của Will đến từ việc anh không có lượng fan đông hoặc có thể tham gia vào khâu sản xuất nhạc, sáng tạo concept. Độ nhận diện của Will ở chương trình so với dàn anh tài khác không cao.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Will ở vòng công diễn 4. Anh cùng các thành viên của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ trình diễn tiết mục Tích tịch tình tang. Will diện trang phục của dân tộc Tày, đánh trống trên một sân khấu được dàn dựng công phu. Dù vậy, Tích tịch tình tang lại thất bại trong công diễn này.

Will (tên thật là Nguyễn Anh Tuấn) sinh năm 1989, ra mắt với vai trò ca sĩ thông qua nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Sau khi nhóm nhạc tan rã, nam ca sĩ theo đuổi hoạt động ca hát, diễn xuất và ghi dấu ấn với vai diễn trong Em chưa 18 hay bản hit Tận cùng nỗi nhớ song ca cùng Han Sara. Ngoài âm nhạc, anh từng tham gia phim điện ảnh Cậu Vàng và phim truyền hình Cây táo nở hoa. Anh cũng có thời gian kinh doanh ngành ẩm thực.

An Nhi