Màn xử lý sự cố khách sạn gây tranh luận

Trong tập 20 phim giờ vàng Mùa hè năm ấy, Phương (Minh Thu) đang tham dự cuộc họp thì được nhân viên lễ tân báo về sự cố với khách hàng. Vị khách nữ đến nhận phòng nhưng lễ tân không tìm thấy thông tin đặt phòng trên hệ thống, dù khách khẳng định đã nhận email xác nhận từ trước.

Với vai trò phó giám đốc khách sạn, Phương xuống sảnh, mời khách trao đổi riêng. Cô thừa nhận sơ suất từ hệ thống và lỗi diễn đạt của nhân viên lễ tân.

Vị khách yêu cầu được nâng hạng lên phòng Tổng thống (President Room), nếu không sẽ đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội. Phương phân tích căn phòng rộng hơn 300 m2, có bàn họp lớn, phù hợp với đoàn đông người hơn là khách đơn lẻ.

Cô tư vấn khách chuyển sang phòng Deluxe Corner ở tầng cao nhất, đồng thời đưa ra phương án bồi thường gồm miễn phí toàn bộ chi phí lưu trú, đi lại trong đợt này và tặng thẻ giảm giá 30% dịch vụ phòng, ẩm thực trong một năm. Vị khách sau đó chấp nhận phương án của Phương.

Khán giả không dễ dàng bỏ qua những chi tiết nghề nghiệp thiếu thuyết phục, đặc biệt khi nhân vật được giới thiệu là người có vị trí và kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể.

Phim giờ vàng đi vào vết xe đổ

Tình huống được xây dựng để làm nổi bật khả năng xử lý công việc của Phương nhưng lại tạo tranh luận trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng nhân vật chưa thực sự thể hiện năng lực nghiệp vụ như kỳ vọng.

Người khác đặt câu hỏi về cách chăm sóc khách hàng: “Xử lý chăm sóc khách hàng mà chưa được một câu xin lỗi cho cẩn thận”.

Nhiều khán giả đánh giá sự cố đơn giản nhưng bị kéo dài trên phim, trong khi khách hàng được xây dựng khá khó tính lại nhanh chóng chấp nhận phương án của nữ chính. Từ đó, mục đích làm nổi bật năng lực của nữ chính lại phản tác dụng, khiến khán giả chú ý nhiều hơn đến những khoảng trống về nghiệp vụ.

“Xây dựng khách khó tính mà nghe đôi ba câu nữ chính quay xe luôn là phi hợp lý”, khán giả viết.

Đáng chú ý, người xem nhận ra tình huống này có nét tương đồng với phim nước ngoài và cho rằng kịch bản chưa thể hiện được đặc thù nghề khách sạn. “Phim Việt luôn dở ở tình huống công việc, quá hời hợt, không đúng với thực tế”, một khán giả nhận xét.

Minh Thu và Tô Dũng đảm nhận vai chính trong phim Mùa hè năm ấy.

Trách nhiệm thuộc về đạo diễn

Tranh luận quanh Mùa hè năm ấy gợi nhớ nhiều trường hợp tương tự ở phim Việt.

Hành trình công lý từng gây tranh luận với nhân vật luật sư do Hồng Diễm đảm nhận. Một số tình huống trong phim khiến khán giả, trong đó có những người làm nghề luật, đặt câu hỏi về cách nhân vật hành nghề, đặc biệt khi Phương nhiều lần xử lý vấn đề theo cảm tính, để tình cảm cá nhân chi phối quyết định nghề nghiệp.

Ngay ở vụ án đầu tiên khi trở lại với nghề luật sư, Phương có hành động khiến khán giả phản ứng: Phương đứng ở vị trí đại diện cho thân chủ nhưng lại có cách xử lý bất lợi cho chính người mình nhận bảo vệ. Tình tiết này từng được bàn luận dưới góc độ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư.

Biệt dược đen bị phản ứng vì một số chi tiết liên quan nghiệp vụ điều tra. Cách nhân vật Dương (Lương Thanh) thể hiện sự thương cảm với tội phạm và có ý định không báo cáo manh mối bị nhận xét thiếu thuyết phục. Phim bị khán giả chỉ ra một số tình huống điều tra không tuân thủ quy trình, đặc biệt ở phần cuối.

Nhiều phim về ngành y không ít lần tạo thảo luận khi xuất hiện những chi tiết như cầm ngược phim X-quang, sử dụng thiết bị y tế sai cách, thao tác cấp cứu thiếu chính xác hay bác sĩ vừa thực hiện ca mổ vừa tranh luận chuyện tình cảm.

Phim về những nghề đặc thù như bác sĩ, luật sư, công an, quân đội hay nhân viên khách sạn đòi hỏi người viết phải hiểu ít nhất những nguyên tắc cơ bản của công việc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết về cơ bản mỗi phim có thể có đội ngũ cố vấn chuyên môn. Tuy nhiên, việc sử dụng cố vấn phụ thuộc vào quan niệm của đạo diễn và nhà sản xuất.

Theo ông, những phim khai thác ngành nghề đặc thù như bác sĩ, luật sư, quân đội, cảnh sát... cần có cố vấn chuyên môn, không phụ thuộc đó là phim điện ảnh hay truyền hình.

Tuy nhiên, đạo diễn cho rằng không phải tình huống nào cũng cần cố vấn. “Đối với tôi, việc tình huống gây tranh cãi không thuộc về cố vấn mà thuộc về đạo diễn”, ông nói. Ông nhấn mạnh người làm phim phải nghiên cứu và có hiểu biết tương đối về lĩnh vực mình khai thác.

Khi khán giả ngày càng có nhiều trải nghiệm thực tế và thông tin để so sánh, những tình huống hời hợt, cẩu thả không dễ dàng được chấp nhận. Cố vấn có thể chỉ ra quy trình, thuật ngữ và nguyên tắc nghề nghiệp. Nhưng việc lựa chọn chi tiết nào để đưa vào câu chuyện, cách đặt nhân vật vào tình huống và cách giải quyết xung đột vẫn là bài toán của biên kịch và đạo diễn.

Ngược lại, với những bộ phim lấy nghề nghiệp làm một phần quan trọng để xây dựng hình tượng nhân vật, việc bỏ qua bước kiểm chứng chuyên môn có thể khiến kịch bản phải trả giá bằng sự hoài nghi, chỉ trích của khán giả.