Viện trưởng Khánh Thi đẹp quyền lực, Diệp Lâm Anh luộc gà đãi bạn trai

Tình huống nữ chính xử lý sự cố với khách hàng trong “Mùa hè năm ấy” khiến khán giả tranh luận về nghiệp vụ khách sạn và cách xây dựng kịch bản. Đây không phải lần đầu phim Việt bị phản ứng vì những tình huống nghề nghiệp thiếu thực tế, đặt câu hỏi về vai trò của cố vấn chuyên môn.