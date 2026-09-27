Sinh nhật lần thứ 64, Hồng Đào trải lòng: 'Thích thì làm, mệt thì nghỉ'

Ở lần sinh nhật thứ 64, theo Hồng Đào, khi không còn quá trẻ, chị muốn sống nhẹ nhàng hơn, vui mỗi ngày, làm những điều mình yêu thích, gặp gỡ những người mình thương và tận hưởng cuộc sống.

Nhân dịp sinh nhật, Hồng Đào cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành cho chị những lời chúc tốt đẹp, đồng thời trân trọng tình cảm được gửi gắm qua những món quà như hoa, thiệp, nước hoa, bông tai, váy, túi handmade, thú nhồi bông, son, sách, trà, ô mai, tôm khô, mắm ruốc, xì dầu và ớt khô.

Hồng Đào trong lần sinh nhật thứ 64 cảm thấy bình an và hạnh phúc.

Hồng Đào những ngày qua được quan tâm nhiều khi vào vai bà Mũi chủ trại hòm trong phim "Lên hương". Đây là một vai diễn hoàn toàn mới lạ và đòi hỏi nhiều trải nghiệm cảm xúc khó. Tuy nhiên, nhờ lối diễn xuất linh hoạt cùng kinh nghiệm cuộc đời, Hồng Đào đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Không dừng lại ở thành công tại thị trường phim Việt Nam, Hồng Đào còn xuất ngoại sang thị trường Hàn Quốc với một phim điện ảnh sắp ra mắt. Chỉ cần xem trailer, khán giả đã bị nữ nghệ sĩ chinh phục.

Thực tế, Hồng Đào là một trong những nghệ sĩ có hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của showbiz Việt. Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu, hài kịch và điện ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút riêng nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Sau những sóng gió về hôn nhân, Hồng Đào hiện tại chỉ sống cho bản thân và con cái.

Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục xuất hiện trên màn ảnh với nhiều dạng vai khác nhau. Từ những nhân vật giàu tình cảm trong các phim về gia đình đến những vai có màu sắc gai góc, cá tính, nữ nghệ sĩ cho thấy sự linh hoạt khi bước qua tuổi 60. Năm 2026, chị tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Lên hương, Ngày con còn mẹ, Người mẹ xấu và phim Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub.

Ngoài công việc thăng hoa, ở tuổi ngoài 60, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng đối với Hồng Đào. Hai con gái của nữ nghệ sĩ trưởng thành trong môi trường sống giữa Việt Nam và Mỹ. Hồng Đào từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, nhưng nhìn chung khá tiết chế khi nói về đời tư.

Sau những năm tháng bận rộn với nghệ thuật, việc chứng kiến các con trưởng thành mang đến cho nữ nghệ sĩ nhiều niềm vui. Hồng Đào cũng dành sự quan tâm cho cuộc sống riêng của hai con, trong khi bản thân tiếp tục theo đuổi công việc mà mình yêu thích.

Cuộc sống dễ chịu của nghệ sĩ Hồng Đào.

Những hình ảnh đời thường được Hồng Đào chia sẻ cho thấy một nhịp sống không quá ồn ào. Có lúc chị trở về Mỹ nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, khu vườn và bạn bè. Một số khoảnh khắc đời thường của nữ nghệ sĩ tại Mỹ từng nhận được sự quan tâm của khán giả bởi vẻ tự nhiên, vui vẻ.

Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, Hồng Đào vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng nhiều người cùng độ tuổi ở nước ngoài đã nghỉ hưu, vì vậy chị cảm thấy may mắn khi vẫn có cơ hội làm việc, gặp gỡ mọi người và tiếp tục trải nghiệm nghề nghiệp.

Hồng Đào nổi tiếng với khán giả màn ảnh rộng qua các phim: Mai, Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Mang mẹ đi bỏ và Cục vàng của ngoại, Lên hương, Người mẹ xấu... Đặc biệt, Hồng Đào tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Sau dấu ấn trong series Beef của Netflix, nữ nghệ sĩ góp mặt trong phim điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub. Trong phim, chị đảm nhận vai một nữ doanh nhân, xuất hiện bên cạnh các diễn viên Hàn Quốc như Byun Yo Han và Jo Woo Jin.