6 công thức diện áo cardigan thanh lịch như gái Pháp

Cardigan chiết eo giúp vóc dáng gọn gàng

Thay vì dáng suông quen thuộc, áo cardigan chiết eo tạo đường cong nhẹ ở phần thân, giúp tổng thể thanh thoát và chỉn chu hơn ngay cả khi kết hợp cùng những món đồ đơn giản như jeans.

Những gam màu trung tính như kem, đen, nâu hoặc xanh navy với hàng cúc nhỏ là lựa chọn dễ ứng dụng. Bạn có thể phối cardigan với quần jeans ống đứng và giày bệt để giữ nét phóng khoáng, hoặc thay bằng quần tây cạp cao khi muốn vẻ ngoài thanh lịch hơn. Điểm thú vị của kiểu áo này nằm ở chính phom dáng: không cần họa tiết nổi bật, đường eo được nhấn nhẹ đã đủ tạo khác biệt.

Áo cardigan chiết eo giúp vóc dáng gọn gàng

Cardigan tay ngắn cho ngày giao mùa

Khi thời tiết ấm hơn, cardigan tay ngắn trở thành lựa chọn nhẹ nhàng thay cho những chiếc áo len dày. Không chỉ đóng vai trò lớp khoác ngoài, thiết kế này còn có thể mặc như một chiếc áo chính.

Công thức đơn giản nhất là áo cardigan tay ngắn cổ V cùng jeans cạp cao. Nếu muốn nữ tính hơn, hãy thay jeans bằng chân váy midi hoặc váy chữ A, kết hợp với giày slingback hay giày bệt. Kiểu áo này vừa đủ kín đáo và chỉn chu nhưng không tạo cảm giác nặng nề, rất phù hợp cho những ngày thời tiết thay đổi.

Áo cardigan chấm bi cổ điển nhưng trẻ trung

Chấm bi vốn gắn với vẻ nữ tính và hơi hướng hoài niệm, nhưng khi xuất hiện trên cardigan len, họa tiết này trở nên mềm mại và dễ mặc hơn. Bề mặt len giúp tiết chế cảm giác điệu đà, biến chấm bi thành điểm nhấn vừa đủ cho trang phục hằng ngày.

Bên cạnh đen trắng kinh điển, những phiên bản vàng bơ, xanh navy hay đỏ cũng đáng để thử. Vì cardigan đã có họa tiết nổi bật, những món đồ đi cùng nên được giữ đơn giản như jeans trắng, quần tây màu kem hoặc chân váy đơn sắc.

Cardigan cổ bẻ

Nếu cardigan cổ tròn mang cảm giác mềm mại, cardigan cổ bẻ lại có thêm nét chỉn chu nhờ phần cổ gợi nhớ áo sơ mi hoặc áo khoác nhẹ. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những ngày muốn mặc đơn giản nhưng vẫn cần một chi tiết giúp tổng thể trông có chủ ý hơn.

Áo cardigan cổ bẻ có thể mặc ngoài áo hai dây hoặc áo thun mỏng, kết hợp cùng jeans xanh, túi da và loafer để tạo diện mạo thanh lịch nhưng không quá công sở. Với phong cách nữ tính, những gam pastel hoặc chất liệu len mảnh là lựa chọn đáng thử; trong khi đen, nâu chocolate và xanh navy phù hợp với tủ đồ tối giản.

Áo cardigan cổ bẻ phù hợp với những ngày muốn mặc đơn giản nhưng có điểm nhấn

Len vặn thừng thêm chút hoài niệm

Những đường đan vặn thừng tạo chiều sâu cho cardigan mà không cần đến họa tiết cầu kỳ. Trắng ngà, xanh navy, xám nhạt hay xanh pastel là những gam màu dễ phối và giúp kiểu len mang nét cổ điển nhưng không bị nặng nề.

Cardigan vặn thừng kết hợp cùng quần tây ống suông sẽ tạo vẻ thanh lịch, trong khi jeans giúp tổng thể gần gũi hơn. Nếu lo chất liệu len dày khiến vóc dáng trông nặng nề, hãy thử phom gọn hoặc cardigan tay ngắn.

Cardigan sọc Breton rất Paris

Nhắc đến phong cách Pháp, khó bỏ qua sọc Breton. Trên cardigan, những đường kẻ ngang tạo cảm giác phóng khoáng và mềm mại hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng các món đồ cơ bản.

Phiên bản nền trắng hoặc kem với sọc xanh navy, đỏ là lựa chọn kinh điển, có thể phối cùng jeans xanh, quần trắng hoặc chân váy đen. Một chiếc khăn lụa nhỏ buộc quanh cổ cũng đủ thêm nét nữ tính mà vẫn giữ được sự tự nhiên.