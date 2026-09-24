Sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc 2026 sắp diễn ra tại Hội An

Sự kiện ẩm thực Hàn Quốc đã diễn ra tại Hội An vào năm 2025

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, sự kiện Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2026 tiếp tục giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc đến người dân, du khách tại Hội An, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông qua chương trình sẽ góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hội An - Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2026, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26-27.9, tiếp tục giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc đến người dân, du khách

Sự kiện do Tổng công ty Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Công ty TNHH SINASEAN Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hội An và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An.

Chương trình hướng đến việc giới thiệu đa dạng các sản phẩm K-Food, mang đến cho công chúng cơ hội trực tiếp trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Người dân và du khách tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại sự kiện năm 2025

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như dùng thử và mua sắm các sản phẩm tiêu biểu gồm tteokbokki, đồ uống, kem và sữa chế biến, trái cây tươi, món ăn tiện lợi Hàn Quốc...; tự tay làm các món ăn được yêu thích trên mạng xã hội như kimbap, dalgona, cup-tteokbokki, mì Hàn Quốc; cùng các hoạt động check-in nhận quà tại các gian hàng.

Bên cạnh đó còn có hoạt động văn hóa nghệ thuật

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm ẩm thực, chương trình còn có các hoạt động giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và quảng bá văn hóa, du lịch Hội An - Đà Nẵng. Sự kết hợp giữa ẩm thực, sản phẩm K-Food và nghệ thuật tạo nên một không gian giao lưu văn hóa tại Quảng trường Sông Hoài, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Hội An.

Toàn bộ chương trình và các hoạt động trải nghiệm được tổ chức miễn phí dành cho người dân và du khách

Thông qua sự kiện, ẩm thực Hàn Quốc được kết nối với không gian văn hóa, di sản và du lịch Hội An, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, tìm hiểu và tiếp cận các sản phẩm K-Food, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Hội An - Đà Nẵng đến bạn bè và du khách quốc tế.