Booking.com gợi ý 5 điểm đến giàu đặc sắc bản địa, tạo sinh kế cho người dân từ những trải nghiệm văn hóa

Hiện nay, việc hỗ trợ, giúp đỡ tạo sinh kế cho người dân bản địa đang ngày càng được nhiều du khách Việt quan tâm khi lên kế hoạch du lịch. Theo Báo cáo Du lịch Bền vững mới nhất của Booking.com, 78% du khách Việt mong muốn nguồn tiền chi tiêu khi đi du lịch được giữ lại cho cộng đồng địa phương. Đồng thời, 85% du khách tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, mang đậm bản sắc văn hóa tại điểm đến.

Hai xu hướng này có sự gắn kết khi những trải nghiệm của du khách được xây dựng từ kiến thức và lối sống đặc trưng của người dân địa phương. Qua đó, du khách có cơ hội hiểu sâu hơn về điểm đến, đồng thời tạo thêm thu nhập cho những người dân bản địa trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị ấy. Booking.com gợi ý một số điểm đến tại Việt Nam có các hoạt động du lịch đem lại sinh kế cho người dân, mang lại những trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

Làng Lùng Tám gìn giữ nghề dệt lanh truyền thống của người H’Mông

Tại làng Lùng Tám, Tuyên Quang, nghề dệt lanh truyền thống đã gắn bó hàng trăm năm với đời sống của đồng bào H’Mông. Mỗi sản phẩm vải lanh trải qua 41 công đoạn trước khi hoàn thiện, từ việc dệt, nhuộm chàm đến vẽ hoa văn bằng sáp ong với những ý nghĩa biểu tượng riêng.

Làng dệt Lùng Tám, Tuyên Quang.

Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám từ 10 thành viên ban đầu đã phát triển lên hơn 100 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ. Những hoạt động du lịch đang góp phần đưa các sản phẩm thủ công đến gần hơn với du khách, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân để duy trì nghề truyền thống. Du khách có thể kết hợp tham quan Lùng Tám trong hành trình khám phá Hà Giang, trải nghiệm không gian làng nghề và tìm hiểu kỹ thuật làm vải lanh của người H’Mông.

Làng Trà Quế mang tới cho du khách trải nghiệm văn hóa từ nghề nông

Làng rau Trà Quế ở Đà Nẵng có lịch sử từ thế kỷ XVI. Tại đây, cộng đồng nông nghiệp hình thành trên vùng đất màu mỡ giữa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Trên diện tích 18 ha, hơn 300 nông dân thuộc khoảng 200 hộ gia đình đang canh tác khoảng 20 loại rau và thảo mộc hữu cơ.

Làng rau Trà Quế, Đà Nẵng.

Thay vì đổi mới nếp sống truyền thống, các hoạt động du lịch tại Trà Quế được phát triển dựa trên chính nghề nông. Những kinh nghiệm về thổ nhưỡng, mùa vụ và kỹ thuật canh tác trở thành kiến thức để du khách tìm hiểu, trải nghiệm, tạo thêm nguồn thu nhập cho các hộ nông dân. Du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe quanh làng, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều muộn để quan sát trực tiếp nhịp sống sản xuất và các phương thức canh tác của người dân.

Làng hoa Sa Đéc tạo sinh kế từ những mùa hoa

Hơn một thế kỷ qua, nghề trồng hoa đã tạo nên diện mạo riêng cho vùng Tân Quy Đông, thường được biết đến với tên gọi Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp. Trên diện tích khoảng 85 ha, nơi đây có hơn 2.000 giống hoa và cây cảnh.

Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Đặc điểm địa hình ngập nước của Đồng bằng sông Cửu Long khiến người dân phát triển phương thức canh tác trên các giàn gỗ cao và sử dụng thuyền để di chuyển giữa các luống hoa. Cách làm này trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, cùng với hoạt động tham quan và mua bán trực tiếp góp phần tạo nguồn thu cho các hộ trồng hoa. Từ Sa Đéc, du khách có thể tiếp tục khám phá Vườn quốc gia Tràm Chim và rừng tràm Gáo Giồng để cảm nhận sự đa dạng của cảnh quan Đồng Tháp.

Thái Hải gắn du lịch với bảo tồn văn hóa Tày

Làng Sinh thái Thái Hải, Thái Nguyên từng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất năm 2022”. Khu bảo tồn sinh thái có hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống, là nơi sinh sống theo hình thức cộng đồng của hơn bốn thế hệ người Tày.

Nguồn thu từ du lịch được đưa vào quỹ chung phục vụ bảo tồn các giá trị văn hóa với tiếng nói, âm nhạc dân gian như hát Then, y học cổ truyền và mô hình canh tác hữu cơ. Du khách có thể lưu trú, tìm hiểu cách nấu rượu gạo truyền thống, hái chè tại các đồi chè hữu cơ và thưởng thức những bữa cơm gia đình với nguyên liệu được thu hoạch tại địa phương.

Làng Lô Lô Chải giữ gìn di sản qua hoạt động lưu trú

Gần điểm cực Bắc Việt Nam, Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, được UN Tourism vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”, trong số hơn 270 hồ sơ được đề cử trên toàn thế giới.

Làng Lô Lô Chải, Tuyên Quang.

Trong khoảng 120 hộ dân tại đây, hơn 50 hộ tham gia phát triển du lịch cộng đồng, chuyển đổi những ngôi nhà cổ thành homestay do gia đình tự vận hành nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống. Nhờ đó, hoạt động lưu trú tạo nguồn thu trực tiếp cho các gia đình đang gìn giữ không gian di sản.

Du khách có thể ở tại homestay nhà trình tường, khám phá bản làng, học thêu trang phục truyền thống hoặc tham gia các hoạt động gieo trồng, thu hoạch nông sản theo mùa.