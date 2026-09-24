4 cách bảo quản gừng để lâu vẫn thơm cay, hạn chế khô héo và mọc mầm

Cách bảo quản gừng tươi lâu

Gừng thường được mua với số lượng tương đối nhiều để dùng dần trong chế biến món ăn. Tuy nhiên, nếu để ở nơi quá ẩm hoặc tiếp xúc với nước, củ gừng có thể nhanh bị mốc, thối. Ngược lại, môi trường quá khô cũng khiến gừng mất nước, teo lại và giảm chất lượng.

Tùy lượng gừng và điều kiện bảo quản, có thể áp dụng một trong những cách dưới đây.

Vùi gừng trong gạo

Gạo có thể được tận dụng để bảo quản gừng trong thời gian tương đối dài. Cách này giúp gừng được bao phủ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài và duy trì điều kiện tương đối khô ráo.

Trước khi bảo quản, nên chọn những củ gừng còn nguyên vẹn, chắc tay, không dập nát, mốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Nếu gừng còn dính đất, có thể làm sạch nhưng cần để củ khô hoàn toàn trước khi cất.

Cho gừng vào thùng hoặc hộp đựng gạo, sau đó phủ gạo kín xung quanh củ. Đặt ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nên kiểm tra định kỳ và loại bỏ ngay những củ có dấu hiệu mốc, thối để tránh ảnh hưởng đến những củ khác.

Vùi gừng trong cát khô

Nếu cần bảo quản nhiều gừng, có thể sử dụng cát khô. Chuẩn bị một thùng sạch, cho một lớp cát xuống đáy rồi xếp gừng lên trên. Tiếp tục phủ cát kín củ gừng và xếp xen kẽ các lớp cho đến khi hết.

Thùng gừng nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Điều quan trọng là cát phải khô và sạch. Cát ẩm có thể tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển, khiến gừng nhanh hỏng. Trong quá trình bảo quản, nên kiểm tra định kỳ để kịp thời loại bỏ những củ có dấu hiệu bất thường.

Bọc gừng bằng giấy bạc

Với lượng gừng nhỏ và sử dụng trong thời gian ngắn hơn, giấy bạc cũng có thể được sử dụng để hạn chế gừng tiếp xúc trực tiếp với không khí, từ đó giảm mất nước.

Gừng cần được lau sạch và để thật khô trước khi bọc. Sau đó, dùng giấy bạc bao quanh củ và đặt ở nơi khô, mát, tránh ánh nắng.

Không nên bọc gừng khi bề mặt còn ướt. Nếu bên trong lớp giấy bạc xuất hiện hơi nước hoặc giấy bị rách, nên tháo ra kiểm tra và thay lớp bọc mới sau khi gừng đã khô.

Cấp đông để bảo quản lâu hơn

Nếu muốn giữ gừng trong thời gian dài, cấp đông là một lựa chọn thuận tiện. Trước khi cho vào tủ lạnh, gừng cần được làm sạch và để thật ráo nước.

Tùy nhu cầu sử dụng, có thể để nguyên củ hoặc chia thành từng phần nhỏ. Gừng cũng có thể được thái lát hoặc băm nhỏ trước khi cho vào túi hoặc hộp kín rồi đặt trong ngăn đá.

Chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần nấu giúp hạn chế việc phải lấy cả lượng gừng ra ngoài nhiều lần. Khi cần sử dụng, chỉ lấy phần vừa đủ cho món ăn.

Lưu ý để bảo quản gừng lâu hơn

Thời gian bảo quản phụ thuộc nhiều vào chất lượng củ gừng ban đầu. Khi mua, nên chọn những củ chắc tay, vỏ tương đối nguyên vẹn, không mềm nhũn, dập nát hoặc có dấu hiệu mốc.

Nếu chưa sử dụng ngay, không nên rửa gừng rồi cất khi củ còn ướt. Độ ẩm còn lại trên bề mặt có thể làm tăng nguy cơ nấm mốc và thối hỏng. Với gừng đã rửa, cần lau hoặc để khô hoàn toàn trước khi bảo quản.

Dù áp dụng phương pháp nào, gừng cũng nên được kiểm tra thường xuyên. Những củ đã mềm nhũn, xuất hiện nấm mốc hoặc có dấu hiệu thối hỏng nên được loại bỏ thay vì cố sử dụng.

Không có một phương pháp bảo quản phù hợp cho mọi trường hợp. Nếu chỉ mua một lượng nhỏ để dùng trong thời gian ngắn, có thể bảo quản gừng ở nơi khô thoáng hoặc bọc kín. Với lượng lớn cần giữ lâu hơn, vùi trong gạo, cát khô hoặc cấp đông có thể là những lựa chọn thuận tiện, tùy điều kiện của mỗi gia đình.