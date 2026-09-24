Khu đô thị Bắc Sài Gòn thêm sôi động với nhà hàng 800 chỗ, lễ hội ẩm thực

Sự xuất hiện của nhà hàng mang đến thêm một điểm hẹn ẩm thực, đồng thời đưa những hương vị đặc trưng của Kinh Bắc đến gần hơn với thực khách khu vực phía Bắc TP.HCM.

Hương vị Kinh Bắc trong không gian ẩm thực 800 chỗ

Không đơn thuần là một tiện ích phục vụ cư dân, Nhà hàng Làng nướng Bắc Sài Gòn được định hướng trở thành không gian ẩm thực có khả năng đón tiếp các gia đình, nhóm bạn và những đoàn khách lớn. Với sức chứa lên đến 800 thực khách, nhà hàng có quy mô phù hợp cho cả những bữa ăn gia đình, gặp gỡ bạn bè, đối tác lẫn các sự kiện, hoạt động cộng đồng.

Điểm tạo nên dấu ấn riêng của nhà hàng nằm ở câu chuyện ẩm thực. Đồng hành cùng dự án là đầu bếp Hưng Baba, người có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực. Thay vì chỉ giới thiệu món ăn theo cách thông thường, nhà hàng hướng đến việc tạo nên trải nghiệm nơi thực khách có thể thưởng thức, tìm hiểu và theo dõi đầu bếp biểu diễn nghệ thuật chế biến.

Một trong những món nổi bật nhất tại nhà hàng là “Thắng cố A Ba”, do chính đầu bếp Hưng Baba chế biến. Món ăn góp phần tạo nên nét riêng cho thực đơn, đồng thời mở ra cơ hội để thực khách phía Nam khám phá thêm những hương vị đặc trưng của văn hóa ẩm thực miền Bắc.

Chủ đầu tư Phương Trường An cùng đầu bếp Hưng Baba và nghệ sỹ Phan Phúc Thắng cùng cắt băng khánh thành Nhà hàng Làng nướng Sài Gòn. Ảnh: Phương Trường An

Thưởng thức ẩm thực, hòa mình vào không gian âm nhạc cuối tuần

Tiếp nối trải nghiệm thú vị tại nhà hàng, cư dân và khách tham quan có thể tận hưởng không gian cà phê kết hợp các đêm nhạc acoustic được tổ chức định kỳ vào cuối tuần. Mới đây, chương trình âm nhạc "Giai điệu bên phố" đã thu hút đông đảo khách tham dự với phần trình diễn của nghệ sĩ Phan Phúc Thắng và ca sĩ Hạnh An. Không gian được thiết kế theo phong cách mở, kết hợp sân khấu ngoài trời, hệ thống ánh sáng hiện đại, cây xanh bao phủ và khu vực cà phê, tạo nên bầu không khí sôi động nhưng vẫn cực “chill”.

Khách tham dự hòa mình vào không gian âm nhạc trong đêm “Giai điệu bên phố”. Ảnh: Phương Trường An

Từ lễ khai trương đến chuỗi trải nghiệm thực tế tại khu đô thị

Không khí tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn trở nên nhộn nhịp ngay từ những giờ đầu khai trương khi khu vực nhà hàng, cà phê, quảng trường trung tâm và các không gian trải nghiệm đồng loạt đón khách.

Chuỗi sự kiện 20 ngày “Lễ hội ẩm thực Kinh Bắc” được tổ chức với các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực và giải trí. Nhà hàng Làng nướng Sài Gòn trở thành tâm điểm thu hút khách tham quan, tạo dòng khách lan tỏa đến các khu vực tiện ích khác của dự án.

Không gian Nhà hàng Làng nướng Bắc Sài Gòn trong ngày khai trương, thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không khí tại khu đô thị. Ảnh: Phương Trường An

Bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực và âm nhạc, khách tham dự còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những tiện ích đang từng bước được đưa vào vận hành. Các hoạt động check-in, giao lưu và tham quan giúp nhiều khách hàng có cái nhìn trực quan hơn về nhịp sống đang hình thành tại khu đô thị.

Khách tham dự tại sự kiện khai trương các tiện ích Khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Kiến tạo cộng đồng sống chuẩn chuyên gia

Với vị trí kết nối thuận lợi ngay cạnh cao tốc TP.HCM - Chơn Thành cùng lợi thế nằm tại khu vực phát triển công nghiệp năng động phía Bắc TP.HCM, khu đô thị Bắc Sài Gòn nhận được sự quan tâm của chuyên gia, người lao động và các gia đình trẻ đang tìm kiếm môi trường sống hiện đại với đầy đủ tiện ích.

Không cần đi xa, cư dân cùng bạn bè có thể hội họp ngay tại Nhà hàng Làng nướng Bắc Sài Gòn. Ảnh: Phương Trường An

Không chỉ đầu tư hạ tầng đồng bộ, Phương Trường An còn từng bước đưa vào vận hành hệ thống hơn 39 tiện ích nội khu như nhà hàng Làng nướng Bắc Sài Gòn, sân khấu Acoustic, đường đua Go-Kart, hồ bơi Ngọc Bích, phố đi bộ, công viên trung tâm và nhiều không gian trải nghiệm khác, tạo thêm những điểm chạm cho đời sống cộng đồng. Đây là nơi cư dân có thể gặp gỡ, vui chơi, thư giãn và tận hưởng thời gian bên gia đình ngay tại nơi mình sinh sống.

(Nguồn: Phương Trường An)