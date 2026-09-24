Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghị thức chỉnh hoa, chuẩn bị vào dâng hương tại Đài tưởng niệm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Đài tưởng niệm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no; xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Bến K15 nằm ở vụng Sét, dưới chân đồi Vạn Hoa của bán đảo du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng). Tên gọi Bến K15 là ký hiệu quân sự chỉ cảng và số hiệu lấy từ số của Nghị quyết của Trung ương Đảng lần thứ XV (năm 1959) về đường lối và phương pháp cách mạng miền nam. Vì vậy, nơi đây được chọn là bến cảng xuất phát của những “con tàu không số” làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trang bị chi viện cho chiến trường miền nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15. (Ảnh: THANH GIANG)

Mỗi chuyến tàu xuất phát từ Bến K15, cán bộ, chiến sĩ đều không hề nao núng trước gian khó và mối hiểm nguy cận kề; với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả cho miền nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, các chuyến tàu vẫn lặng lẽ ra khơi. Từ năm 1962-1972, đã có hàng trăm lượt tàu xuất phát, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí phương tiện và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi các cựu chiến binh Hải quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15. (Ảnh: THANH GIANG)

Để ghi dấu địa điểm lịch sử này, Đài tưởng niệm những chiến công vang dội và công lao các Anh hùng liệt sĩ dâng hiến thân mình cho Tổ quốc đã được xây dựng ngay chân sóng Bến K15 năm xưa; dưới biển, những chiếc cột móng của chiếc cầu tàu xưa vẫn còn đó như hát mãi khúc tráng ca về những chiến công của người lính biển. Năm 2008, Di tích Bến K15 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2024 tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt trong Cụm di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển. Nơi đây trở thành điểm đến thường xuyên của du khách xa gần cũng như những người muốn tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử oai hùng của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi, tặng quà cụ Lê Viết Khản, 99 tuổi, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở phường Đồ Sơn. (Ảnh: THANH GIANG)

Sau nhiều năm chịu tác động của bão gió, thời gian và môi trường biển khắc nghiệt, di tích Bến K15 xuống cấp. Trước thực trạng đó, thành phố Hải Phòng triển khai Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15 trên diện tích 2,28 ha, tổng mức đầu tư gần 235 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Công trình có nhiều hạng mục trọng điểm, như: Đền thờ các Anh hùng, Liệt sĩ; cầu tàu kết hợp thả hoa đăng; mô phỏng tàu không số và các chiến sĩ; phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân; đài tưởng niệm, bãi cọc, sân quảng trường, cổng vào di tích cùng hệ thống hạ tầng, cảnh quan phụ trợ.

Mục tiêu dự án là bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15; xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, du lịch của thành phố và cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.