Màn múa 'gợi cảm' trên xe diễu hành mừng Tết Trung thu gây tranh cãi

Tiết mục múa trên xe diễu hành mừng Trung thu 2026 trên phố đang gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến phê bình. Đứng ở mũi xe - trung tâm của sự chú ý trong clip đang lan truyền - là cô gái mặc váy ngắn trình diễn những động tác vũ đạo mang phong cách gợi cảm. Clip cho thấy trong không gian này còn nhiều xe diễu hành khác được trang trí theo phong cách Trung thu cổ truyền với những biểu tượng của rằm tháng Tám.

Clip được cho là ghi tại Tuyên Quang. Từ ngày 5/9 đến 27/9, các khu vực trung tâm diễn ra hoạt động diễu hành mừng Trung thu với các mô hình công phu, độc đáo mà người dân tại các tổ dân phố chế tác. Các mô hình xe diễu hành đi qua phố trong tiếng nhạc làm không khí lễ hội thêm rộn ràng, thu hút các gia đình cùng hòa mình nhảy múa, vui chơi.

Tuy nhiên, hình ảnh các cô gái mặc trang phục ngắn, múa kiểu gợi cảm ngay đầu xe diễu hành trong khi xung quanh có nhiều trẻ em đang háo hức hưởng không khí Trung thu khơi lên cuộc thảo luận trên mạng xã hội về vấn đề ranh giới.

Nhiều cư dân mạng cho rằng màn trình diễn này không phù hợp với Tết Thiếu nhi. (Ảnh chụp màn hình)

“Với người Việt Nam thì Trung thu là Tết Thiếu nhi, vì thế nên ưu tiên nghĩ đến các cháu khi thiết kế các tiết mục nơi công cộng. Ở hoàn cảnh khác thì cả trang phục lẫn vũ đạo này không vấn đề gì, nhưng với ngày lễ của trẻ em thì lại thành phản cảm” - một cư dân mạng bình luận.

Có rất nhiều người cùng quan điểm: “Tết Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, nơi các cháu rước đèn, phá cỗ. Mấy điệu nhảy như vậy không nên có ở nơi công cộng”; “Trẻ con đứng xem rất đông và các bé đang trong độ tuổi dễ học hỏi, bắt chước. Nếu mang những điệu nhảy hơi thiên về không gian giải trí người lớn ra đường phố ngày Trung thu thì trông hơi lệch pha”; “Trung thu trước hết là ngày của thiếu nhi. Các tiết mục biểu diễn trên xe hoa nên hướng đến sự tươi vui, hồn nhiên hoặc đậm chất cổ tích thay vì mang phong cách quá cách tân”...

Thành Trung bình luận: “Góp ý thật lòng với người dân tham gia hội, việc lồng ghép các tiết mục âm nhạc sôi động hay vũ đạo hiện đại có thể tạo không khí vui vẻ cho người lớn, nhưng đặt vào dịp Trung thu thì có phần chưa tinh tế. Mong rằng các đoàn xe hoa sẽ tiết chế lại phong cách trình diễn để giữ gìn trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống thuần khiết cho các em nhỏ”.

Nhiều trẻ em được bố mẹ cho ra phố xem diễu hành mừng Tết Trung thu. (Ảnh cắt từ clip)

Các ý kiến bênh vực thì cho rằng tiết mục trên cũng chỉ nhằm tạo không khí vui vẻ, trang phục và động tác của cô gái chưa đến nỗi quá đà, chỉ cần điều chỉnh chút ít để tinh tế hơn. “Các bạn trẻ biểu diễn trên xe hoa chắc cũng chỉ muốn góp chút âm nhạc sôi động, tạo không khí náo nhiệt để bà con cùng nhảy múa vui vẻ sau những ngày làm việc căng thẳng. Ai cũng có tâm lý muốn lễ hội thêm phần rôm rả, nên mình nghĩ mọi người có thể châm chước và góp ý nhẹ nhàng thay vì chỉ trích quá khắt khe”, Nhật Quang bình luận.

Minh Quý viết: “Vui là chính, ngày Tết của thiếu nhi nhưng người lớn cũng cần có không gian để giải trí và hòa mình vào đám đông chứ. Mình nghĩ nên thay đổi trang phục và cách thể hiện một chút. Nhiều người chưa thực sự tinh tế, nên mọi người thay đổi sẽ giúp ngày vui trọn vẹn hơn”.

Thanh Thảo chia sẻ: “Nhiều người chắc chắn có dụng ý muốn mang lại một nét phá cách hiện đại cho đêm hội trăng rằm. Thế nhưng, họ có thể chọn địa điểm chỉ có người lớn để dành cho các màn trình diễn như vậy. Còn tại không gian công cộng, trẻ em cần có những tiết mục phù hợp”.

Đáp lại, nhiều người khẳng định không loại trừ sự cách tân hay hiện đại hóa, nhưng nên chú ý ranh giới và tôn trọng truyền thống. Gia Hân bình luận: “Việc đổi mới các tiết mục âm nhạc và vũ đạo hiện đại trong các dịp lễ hội là điều dễ hiểu để tạo không khí náo nhiệt, nhưng sự cách tân cũng cần có điểm dừng để tôn trọng truyền thống văn hóa của ngày Trung thu. Không khí vui để thu hút du khách nhưng cũng phải tiết chế”.

Mạnh Cường chia sẻ: “Âm nhạc sôi động và các bước nhảy hiện đại có thể đem lại bầu không khí trẻ trung cho phố phường, nhưng khi đặt vào dịp lễ hội như Trung thu thì chưa phù hợp với văn hóa truyền thống. Người tham gia hội hoàn toàn có thể sáng tạo các hình thức biểu diễn mới lạ hơn, vừa bắt kịp nhịp sống năng động lại vừa giữ được nét đẹp thanh lịch, phù hợp với không gian có nhiều trẻ em tham gia”.