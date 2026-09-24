3 cách bảo quản cua biển sống được lâu đơn giản tại nhà

Bảo quản cua biển sống ở nhiệt độ phòng

Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả khi bạn cần giữ cua sống trong thời gian ngắn, phù hợp để trong khoảng 1 ngày.

Đầu tiên, bạn cần tìm một chiếc thùng xốp hoặc chậu nhựa lớn, có nắp đậy nhưng vẫn đảm bảo có lỗ thông hơi nhỏ. Lót dưới đáy một lớp khăn ẩm hoặc giấy báo ẩm.

Sau đó đặt cua vào thùng một cách nhẹ nhàng, không chồng chất quá nhiều lên nhau. Đảm bảo cua đã được buộc dây cẩn thận để tránh chúng bò ra ngoài hoặc kẹp nhau.

Phủ lên trên cua một lớp khăn ẩm hoặc giấy báo ẩm khác. Bạn có thể dùng bình xịt phun sương để giữ ẩm cho khăn định kỳ. Đặt thùng cua ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 20-25 độ C. Tránh để cua tiếp xúc trực tiếp với nước ngọt, vì nước ngọt sẽ làm cua chết nhanh chóng.

Lưu ý: Cần kiểm tra tình trạng cua thường xuyên. Nếu có con nào yếu hoặc chết, hãy loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến những con khác.

Bảo quản cua biển sống ở nhiệt độ phòng là cách bảo quản ngắn hạn. Ảnh: AI

Bảo quản cua biển sống trong ngăn mát tủ lạnh

Nếu bạn cần giữ cua sống lâu hơn một chút, khoảng 2-3 ngày, tủ lạnh có thể là một lựa chọn, nhưng cần thực hiện đúng cách để không làm cua chết hoặc giảm chất lượng.

Đầu tiên cần sơ chế nhẹ nhàng, buộc chặt càng cua nếu chưa được buộc. Dùng bàn chải nhỏ làm sạch sơ bộ bên ngoài vỏ cua dưới vòi nước chảy nhẹ. Lưu ý không để cua ngâm trong nước ngọt.

Tiếp theo cho cua vào hộp nhựa hoặc túi zip có lót giấy ẩm phủ thêm một lớp khăn ẩm lên trên. Rồi đặt hộp cua vào ngăn mát của tủ lạnh, ở vị trí ít bị làm lạnh trực tiếp nhất . Nhiệt độ lý tưởng cho ngăn mát là khoảng 0-4 độ C. Không đậy kín hoàn toàn nắp hộp để cua vẫn có không khí để thở.

Sau đó mỗi ngày một lần, kiểm tra tình trạng cua và làm ẩm khăn nếu thấy khô. Loại bỏ ngay những con cua đã chết.

Lưu ý rằng phương pháp này có thể khiến cua yếu đi dần. Càng sớm chế biến càng tốt để đảm bảo độ tươi ngon tối đa.

Bảo quản cua biển sống khi vận chuyển đi xa

Cua biển sống khi bảo quản để vận chuyển đi xa cần chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: AI

Khi cần vận chuyển cua biển qua quãng đường dài hoặc trong thời gian dài, việc giữ chúng sống đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Để vận chuyển cua biển đi xa mà vẫn giữ trọn độ tươi, đầu tiên bạn hãy buộc chặt hai càng cua lại. Tiếp đến, xếp cua gọn gàng vào thùng xốp có đục sẵn lỗ thoáng khí, sau đó phủ một tấm vải ẩm lên trên nhằm duy trì độ ẩm suốt chặng đường đi.

Khi tới nơi, bạn xếp cua vào một chiếc xô đã làm ướt, đậy hờ nắp rồi vẩy thêm chút nước sạch. Cách này giúp cua duy trì sự sống khoảng 7 ngày. Dù vậy, hãy cố gắng chế biến sớm nhất có thể để món ăn giữ nguyên hương vị ngon ngọt tự nhiên.