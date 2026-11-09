Lừa tiền tỷ của bạn
Tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán trực tuyến nhưng liên tục thua lỗ nên từ tháng 7-2025 đến tháng 2-2026, Phạm Nhật Tuấn (2004, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) vay mượn tiền của nhiều cá nhân, ngân hàng và các ứng dụng tín dụng với tổng số tiền nợ gốc và lãi khoảng 2 tỷ đồng.
Đến ngày 23-3-2026, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của L.V.H.L (bạn của Tuấn) thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tuấn đưa ra nhiều thông tin gian dối để L. tin tưởng cho Tuấn mượn tiền phục vụ công việc. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Nhật Tuấn đã chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của bị hại L. Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lua-tien-ty-cua-ban-post360709.html