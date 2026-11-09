Lừa tiền tỷ của bạn

Cơ quan điều tra bắt tạm giam đối tượng Tuấn.

Đến ngày 23-3-2026, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của L.V.H.L (bạn của Tuấn) thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tuấn đưa ra nhiều thông tin gian dối để L. tin tưởng cho Tuấn mượn tiền phục vụ công việc. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Nhật Tuấn đã chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của bị hại L. Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.