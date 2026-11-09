Triệt phá tụ điểm đá gà tại bãi đất trống, bắt giữ 5 đối tượng

Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh:CACC)

Cụ thể, trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực đất trống thuộc ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ có một số đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép thông qua hình thức đá gà được thua bằng tiền.

Ngày sau đó, Công an xã Long Hưng đã nhanh chóng phân công lực lượng tiến hành kiểm tra. Tại hiện trường, Tổ công tác bắt quả tang 5 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 4 con gà trống đá, 5 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cặp cựa sắt và số tiền hàng chục triệu đồng tiền mặt.

Công an xã Long Hưng đã lập biên bản vụ việc, tiến hành thu giữ tang vật, phương tiện có liên quan và mời những người tham gia đánh bạc về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận vào khoảng hơn 9h ngày 7/11/2026, các đối tượng tập trung tại khu đất trống thuộc ấp Tân Hòa để tham gia. Trước khi bị lực lượng Công an bắt quả tang, các đối tượng đã tổ chức xong 2 trận.

Hiện Công an xã Long Hưng đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.