Khởi tố 35 đối tượng trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh

Đại tá Trịnh Duy Anh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 35 đối tượng (là đồng phạm, nhóm mua ma túy trong chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia) về hành vi “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “che giấu tội phạm”; đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 37 đối tượng; bàn giao cho Công an xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh 1 đối tượng để xử lý theo thẩm quyền và đang tiếp tục xác minh, xử lý 8 đối tượng.

Các đối tượng trong chuyên án.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 27/10/2026, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công chuyên án ma túy. Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 6 nhóm, tổng cộng 104 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 450 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen), SN 1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) cùng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án ma túy tại cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý.