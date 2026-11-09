Khởi tố đối tượng trộm cắp ở xã Quốc Oai, biết nhân thân ai nấy càng 'khiếp sợ' hơn

Trước đó, khoảng 2h ngày 3/11/2026, đối tượng đột nhập một ngôi nhà đang xây dựng tại thôn Đa Phúc, xã Quốc Oai, trộm cắp 3 máy khoan bê tông và 1 cuộn ống đồng điều hòa, tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Đối tượng Kiều Việt An. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Quốc Oai đã khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, tập trung xác minh, truy xét và nhanh chóng xác định đối tượng gây án.

Đáng chú ý, Kiều Việt An có tới 6 tiền án, trong đó 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Kiều Việt An về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.