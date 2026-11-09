Công an Lâm Đồng siết chặt kỷ luật, kỷ cương từ cơ sở

Tổ kiểm tra điều lệnh Công an tỉnh kiểm tra thực tế quy trình phản ứng nhanh khi có hiệu lệnh chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Kỷ luật thể hiện trong từng tình huống

Khi hiệu lệnh chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vang lên tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Lâm Đồng, từng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí.

Từ tiếp nhận, xử lý thông tin đến huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và triển khai đội hình, xuất xe đều được Tổ kiểm tra điều lệnh Công an tỉnh theo dõi, đánh giá trực tiếp. Yêu cầu đặt ra là toàn bộ quy trình phải được thực hiện khẩn trương, chính xác, an toàn, bảo đảm thời gian xuất xe trong vòng 90 giây kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Không chỉ kiểm tra tốc độ phản ứng, tổ công tác còn đánh giá khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và mức độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Việc quản lý, sử dụng trang phục Công an nhân dân, công cụ hỗ trợ, phương tiện và trang thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng được kiểm tra cụ thể.

Qua đó, mỗi khâu trong quy trình thực hiện nhiệm vụ được rà soát, giúp đơn vị chủ động duy trì lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố.

Kiểm tra việc nhận thức, nắm vững các quy định thuộc Chương trình hành động số 10 của Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Ban Chỉ huy Đội thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân thông qua các buổi giao ban hằng ngày. Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, đơn vị chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn để cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện khi có lệnh điều động.

Từ môi trường công tác có yêu cầu phản ứng nhanh như lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc chấp hành điều lệnh được cụ thể hóa bằng từng thao tác, vị trí và thời gian thực hiện nhiệm vụ. Kỷ luật vì thế không chỉ thể hiện ở lễ tiết, tác phong mà còn gắn trực tiếp với hiệu quả phối hợp và khả năng xử lý tình huống của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tổ kiểm tra điều lệnh Công an tỉnh thực hiện kiểm tra tác phong, lễ tiết và đo nồng độ cồn đối với cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai Chương trình hành động số 10/CTr-BCA-X03 ngày 12/5/2026 của Bộ Công an. Chương trình đã được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Các đơn vị tổ chức 620 buổi giao ban phổ biến nội dung; tập huấn điều lệnh cho hơn 240 lãnh đạo cấp phòng, với tỷ lệ đạt loại giỏi chiếm 80,83%, cùng gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ.

Từ tháng 9/2026 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 2.063 lượt kiểm tra tại công an các đơn vị, địa phương. Cùng với kiểm tra thực tế, toàn lực lượng tổ chức 3 buổi tọa đàm nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh và 1 hội thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức theo hình thức “Rung chuông vàng”.

Việc kết hợp quán triệt, tập huấn với kiểm tra thường xuyên đã đưa các quy định của chương trình đến từng đơn vị, từng vị trí công tác.

Đưa điều lệnh thành nền nếp hằng ngày

Tại công an các xã, phường, nội dung kiểm tra được triển khai sát với đặc thù công tác ở cơ sở. Tổ kiểm tra không chỉ đánh giá mức độ nhận thức, nắm vững các quy định thuộc Chương trình hành động số 10 mà còn kiểm tra điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, lễ tiết, tác phong, tư thế và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ.

Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra sổ giao ban, lịch phân công công tác và việc duy trì nền nếp chính quy tại công an các đơn vị, địa phương

Những nội dung gắn trực tiếp với khả năng tiếp nhận, giải quyết vụ việc cũng được chú trọng, gồm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu và quản lý quân số. Sổ giao ban, lịch phân công công tác, việc duy trì nền nếp chính quy tại đơn vị được kiểm tra cụ thể.

Đáng chú ý, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với cán bộ, chiến sĩ trong ca trực, qua đó chủ động phòng ngừa vi phạm và giữ nghiêm kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Đại úy Ngô Đức Tính, cán bộ Công an xã Lương Sơn cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm quân số thường trực để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh, trật tự. Khi có tin báo, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, không để phát sinh phức tạp hoặc hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh của cán bộ chiến sĩ

Thực tế tại cơ sở cho thấy, điều lệnh được duy trì từ những phần việc hằng ngày: đúng vị trí trực, nắm chắc nhiệm vụ, quản lý quân số chặt chẽ, ứng xử đúng mực và phản ứng kịp thời trước tin báo của người dân. Việc kiểm tra vì thế nhằm phát hiện, phòng ngừa vi phạm, vừa giúp cấp ủy, chỉ huy nhìn nhận đầy đủ hơn những khâu cần tiếp tục chấn chỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá, Chương trình hành động số 10 đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Thời gian tới, Phòng Công tác chính trị tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai chương trình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về điều lệnh Công an nhân dân. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng

Cùng với đó, kết quả thực hiện điều lệnh sẽ được gắn với đánh giá, xếp loại hiệu quả công tác chuyên môn hằng năm. Cách làm này đặt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong mối quan hệ trực tiếp với chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác tại cơ sở.