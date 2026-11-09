Đến Agribank tất toán 921 triệu đồng, người phụ nữ Hà Tĩnh bất ngờ bị nhân viên ngân hàng giữ lại tiền và báo công an

Mới đây, sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã Tứ Mỹ và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm (Hà Tĩnh) vừa giúp một người dân tránh nguy cơ mất 921 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan chức năng.

Nạn nhân là bà P.T.H. (sinh năm 1962, trú tại thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, bà H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0994348539 của một người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Đối tượng thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, với số tiền thu lợi bất chính lên tới 69 tỷ đồng.

Để gây áp lực tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai và kê khai toàn bộ tài sản đang sở hữu.

Sau khi biết bà H. có 921 triệu đồng gửi tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu bà tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm và chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, lấy lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền, phải trả lời "chuyển cho con làm nhà".

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng Agribank nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nội dung rút tiền tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo nên đã liên hệ Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định bà H. đang bị kẻ gian thao túng tâm lý. Sau khi được giải thích, bà hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

Bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với nhân viên ngân hàng và cán bộ công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà tránh thiệt hại lớn về tài sản. Sau sự việc, bà tiếp tục lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của người tự xưng cán bộ cơ quan chức năng.

Cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ cơ quan công an gần nhất để được kiểm tra và hỗ trợ.