Khởi tố 35 đối tượng trong đường dây ma túy do 'Hiệp đen' cầm đầu

Các đối tượng liên quan trong Chuyên án ma túy tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 35 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm.

Cơ quan Công an cũng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 37 đối tượng; bàn giao cho Công an xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 1 đối tượng để xử lý theo thẩm quyền và đang tiếp tục xác minh, xử lý 8 đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, ngày 27/10, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công Chuyên án ma túy.

Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 104 đối tượng liên quan. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô-tô, 5 xe mô-tô, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan trong Chuyên án ma túy tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu là Hoàng Trần Hiệp (còn gọi là Hiệp nhóc, Hiệp đen), sinh năm 1991, ngụ xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Hiệp là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, Hiệp và đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến; tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.