Bán đất 'dự án vẽ' chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Cơ quan điều tra bắt tạm giam 2 đối tượng Trinh và Hiệp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã dựng lên dự án mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” không có thật rồi quảng bá, chào bán đất tại dự án để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng. Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án nói trên nhưng chưa trình báo cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Nẵng (số 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng (SĐT: 0905567992) để được hướng dẫn, giải quyết.