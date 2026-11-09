Thiếu nữ 17 tuổi bị người đàn ông 39 tuổi giam cầm 521 ngày, thoát nạn nhờ một tin nhắn bất ngờ

Sau 521 ngày bị bắt cóc, giam giữ và hành hạ, một thiếu nữ Mỹ đã được giải cứu nhờ gửi tin nhắn cầu cứu cho một người chơi lạ trong trò chơi trực tuyến. Trong thời gian bị khống chế, cô gái phải chịu nhiều hình thức bạo hành tàn nhẫn, thậm chí bị kẻ bắt cóc ép dùng kìm nhổ bỏ niềng răng để tránh bị nhận diện.

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc bắt đầu vào tháng 5/2025, khi Arellano mới 15 tuổi. Thông qua mạng xã hội, cô quen biết Adam Harmel, một người đàn ông 39 tuổi. Đối tượng tự nhận mắc chứng khuyết tật ảnh hưởng đến vùng hông, đồng thời dùng tiền bạc làm mồi nhử để dụ cô gái đến bang Oregon.

Ngày 29/5/2025, Harmel lái xe đến Garden City, bang Utah, đón Arellano. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa lên xe, người đàn ông này lập tức chiếm đoạt điện thoại rồi ném xuống sông nhằm cắt đứt liên lạc giữa nạn nhân với gia đình và những người xung quanh.

Sau 521 ngày bị bắt cóc, giam giữ và hành hạ, một thiếu nữ Mỹ đã được giải cứu nhờ gửi tin nhắn cầu cứu cho một người chơi lạ trong trò chơi trực tuyến.

Sau đó, hắn cưỡng ép đưa cô gái về nơi ở tại bang Oregon và nhốt dưới tầng hầm. Từ đây, Arellano bắt đầu trải qua chuỗi ngày bị giam cầm và hành hạ kéo dài.

Trong thời gian bị khống chế, cô gái thường xuyên bị Harmel đánh đập. Để ngăn nạn nhân bị nhận diện, hắn thậm chí ép cô dùng kìm tự nhổ bỏ niềng răng. Đối tượng còn giấu dao dưới gối, buộc cô ngủ ở vị trí sát tường, sâu bên trong phòng nhằm hạn chế khả năng bỏ trốn.

Không chỉ kiểm soát nạn nhân bằng bạo lực, Harmel còn tìm cách che giấu hành vi phạm tội với những người sống cùng nhà. Hắn nói dối rằng Arellano là bạn gái mới của mình, khiến những người xung quanh không hay biết cô gái đang bị giam giữ trái phép.

Ngay sau khi con gái mất tích, mẹ của Arellano đã trình báo cảnh sát. Lực lượng chức năng phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) triển khai tìm kiếm, điều tra trong thời gian dài nhưng không có kết quả. Tung tích của thiếu nữ vẫn là một bí ẩn.

Tin nhắn trong trò chơi trực tuyến giúp nạn nhân được giải cứu

Bước ngoặt xuất hiện vào giữa tháng 10/2026, khi Harmel đưa cho Arellano một chiếc điện thoại không có kết nối dữ liệu di động. Dù vậy, thiết bị vẫn có thể truy cập Internet thông qua Wi-Fi. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để cô gái tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tận dụng chiếc điện thoại, Arellano đăng nhập vào một trò chơi trực tuyến và bắt chuyện với một người chơi trẻ tuổi. Sau đó, hai người chuyển sang trao đổi qua mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện, cô gái dần tiết lộ danh tính thật, đồng thời cho biết mình đang bị giam cầm và không thể tự do rời khỏi nơi ở. Nhận thấy những thông tin bất thường, người chơi kia lập tức kể lại sự việc với mẹ mình.

Không chần chừ, người phụ nữ đã liên hệ với cảnh sát, cung cấp thông tin về trường hợp của Arellano. Từ manh mối này, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án giải cứu.

Ngày 1/11/2026, sau 521 ngày mất tích, Arellano được cảnh sát giải cứu thành công và đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, điều trị những tổn thương. Trong khi đó, nghi phạm Harmel bị bắt giữ trong một lần kiểm tra giao thông.

Vụ việc gây chú ý bởi cách nạn nhân tìm được cơ hội cầu cứu trong hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng tình cờ trong trò chơi trực tuyến đã trở thành manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng tìm ra tung tích và giải cứu cô gái sau hơn một năm bị giam cầm.

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