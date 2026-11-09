'Shark' Bình và bạn gái Mr Pips nói lời sau cùng với sự hối tiếc và day dứt

Sai phạm nhỏ vẫn có thể hậu quả khôn lường

Tại phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo liên quan diễn ra vào cuối giờ chiều qua (9-11), bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) được nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án kéo dài. Theo thông thông báo của Chủ tọa Trần Nam Hà, phiên tòa sẽ mở tiếp tục vào chiều 16-11 tới.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Trước bục khai báo, Shark Bình gửi lời xin lỗi và chia sẻ đến các bị hại trong vụ án. Bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến Hội đồng xét xử (HĐXX), đại diện Viện kiểm sát (VKS), các luật sư, lực lượng cảnh sát trại tạm giam và lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp đã vất vả trong suốt hơn hai tuần xét xử.

"Shark" Bình cũng gửi lời biết ơn đến gia đình và những người đồng nghiệp đã luôn là chỗ dựa vững chắc, động viên, giúp đỡ bị cáo trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Bị cáo cho biết, qua vụ án này, bản thân đã rút ra những bài học hết sức sâu sắc, không chỉ cho cá nhân mà còn đối với ngành nghề đang hoạt động và nhiều người khác.

Theo "Shark" Bình, không phải cứ những gì pháp luật không cấm thì đều có thể làm. Bị cáo cho rằng, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, luôn tồn tại những rủi ro cần được nhận diện, cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi chỉ một vài sơ suất, lơ là hoặc sai phạm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ lụy dây chuyền, hậu quả khôn lường.

Đặc biệt, "Shark" Bình gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ tuổi đang tìm kiếm việc làm rằng trước khi quyết định gia nhập một tổ chức, công ty cần tìm hiểu kỹ hoạt động của đơn vị đó. "Mỗi người cần biết rõ tổ chức mình đang hoặc sẽ làm việc thực hiện những hoạt động gì, bởi chỉ một rủi ro pháp lý cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và gia đình" - "Shark" Bình nói.

"Bị cáo cho rằng vụ án liên quan đến bản thân và Công ty Ngân lượng sẽ là bài học chung đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ. Về mức án, "Shark" Bình mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ mà bản thân và các luật sư đã trình bày trong quá trình bào chữa.

Trong lời nói sau cùng của mình, "Shark" Bình bày tỏ nguyện vọng sớm được chấp hành án, cải tạo để có cơ hội trở về tiếp tục lao động. Cuối cùng, "Shark" Bình dành những lời động viên cho các bị cáo khác trong vụ án là cố gắng giữ tinh thần "vui tươi, lạc quan" để chấp hành án.

Mr Pips và "Shark" Bình.

"Bị cáo mong các bị cáo còn lại ổn định tinh thần chấp hành án và là chỗ dựa về mặt tinh thần cho gia đình", Nguyễn Hòa Bình nói.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình mức án từ 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. "Shark" Bình bị xác định, giúp sức cho “ông trùm” Phó Đức Nam “rửa” số tiền gần 320 tỷ đồng qua hệ thống thanh toán trung gian Ví ngân lượng.

Phút cuối vẫn ra sức xin cho chồng con

Về phần mình, trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) gửi lời xin lỗi gia đình và đặc biệt là người anh trai Nguyễn Thanh Phong (cũng là bị cáo trong vụ án, người tham gia "tổ tư vấn pháp lý" cho Mr Pips. Bị cáo Tâm bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Tâm khóc nghẹn và trình bày hành vi sai phạm của bản thân. Bạn gái Mr Pips cho rằng do sự thiếu hiểu biết về pháp luật mà kéo anh trai vào vòng lao lý và đây là sai phạm lớn nhất của cuộc đời. Nói những lời thỉnh cầu trước Tòa, bị cáo Tâm cho biết, bản thân vô cùng cắn rứt trong những ngày qua.

"Bị cáo cảm thấy vô cùng có lỗi với anh trai vì mình mà đã làm mất đi tất cả tương lai tốt đẹp của anh. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như phần trình bày của luật sư để hai anh em được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Tâm trình bày.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án và bị VKS đề nghị cùng mức 6-7 năm tù về tội “Rửa tiền” như chồng, trong lời nói sau cùng, bị cáo Lê Thị Liếu (mẹ Mr Pips) cho rằng việc căn cứ vào các biểu hiện của Phó Đức Nam và kết quả khám tại Bệnh viện Bạch Mai để kết luận con trai bị cáo không mắc bệnh tâm thần là chưa chính xác.

Mẹ “ông trùm” Mr Pips trình bày, các tài liệu y khoa trong nước và quốc tế đều cho thấy bệnh rối loạn lưỡng cực có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi của người mắc bệnh. Do đó, bị cáo này cho rằng những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của Phó Đức Nam có thể đã chịu ảnh hưởng từ căn bệnh rối loạn lưỡng cực.

Bị cáo Liễu cho rằng việc giám định pháp y tâm thần là quá trình phức tạp, cần được thực hiện bởi hội đồng chuyên môn, thay vì chỉ dựa vào kết quả một vài lần thăm khám. Giải thích thêm về căn bệnh của con trai, bị cáo Liễu bộc bạch chỉ những gia đình có người thân mắc rối loạn lưỡng cực mới thực sự thấu hiểu những khó khăn mà họ phải đối mặt.

"Ai đã từng có người thân hoặc lên mạng xã hội gõ rối loạn lưỡng cực mới thấy sự khốn khổ của những gia đình có người thân mắc rối loạn lưỡng cực khi làm việc bất chấp, hành động bất chấp, mua sắm đến mức độ tàn phá khiến nhiều gia đình tan vỡ", mẹ Mr Pips nói.

Đối với hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo Liễu cho biết, những sai phạm của mình xảy ra chỉ có tính bộc phát, bị rối trí vì muốn bảo vệ tài sản của con. Mẹ Mr Pips khẳng định, hành vi phạm tội của mình không có sự bàn bạc, tính toán hay lên kế hoạch từ trước. "Tôi là người có thu nhập ổn định, tôi không sống bằng nghề rửa tiền", bị cáo Liễu trình bày.

Theo lời bị cáo, ngay từ những ngày đầu được cơ quan chức năng mời lên làm việc, bị cáo này đã tự nguyện khai nhận các hành vi vi phạm. Và chỉ một ngày sau đó, toàn bộ tài sản liên quan đến vụ án đã được niêm phong.

Đề cập đến hoàn cảnh gia đình, bị Liễu cho biết vụ án khiến 3 thành viên trong gia đình mình vướng vòng lao lý. Trong khi đó, chồng bị cáo là Phó Đức Thắng đang mắc bệnh và gia đình còn phải chăm sóc mẹ già hai bên đều đã ngoài 90 tuổi.

Cuối lời nói sau cùng, mẹ Phó Đức Nam kính mong HĐXX xem xét cho mình cùng chồng được hưởng chính sách khoan hồng, có cơ hội ở ngoài xã hội để chăm sóc mẹ già và lo cho con trai phải thụ án dài. Bị cáo Lê Thị Liễu cam kết, nếu được hưởng án treo sẽ tích cực phối hợp cùng con trai khắc phục hậu quả vụ án, bồi thường cho các bị hại.