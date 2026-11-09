Lào Cai: 27.300 ý kiến Nhân dân đồng thuận xây dựng địa bàn không ma túy

Kết quả khảo sát cho thấy, dư luận xã hội và Nhân dân ủng hộ, đồng thuận cao với chủ trương xây dựng xã, phường không ma túy. Qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã chuyển từ quan tâm việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường không ma túy sang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thực chất việc tổ chức thực hiện, hiệu quả quản lý địa bàn và khả năng duy trì bền vững tiêu chí địa bàn không ma túy sau khi được công nhận.

Nhiều người dân trên địa bàn quan tâm đến khả năng duy trì bền vững tiêu chí xã, phường không ma túy.

Để phát huy vai trò của Nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng và hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo. Qua đó, đã tiếp nhận 61 thông tin phản ánh về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy. Đến nay, đã xác minh, làm rõ 55 tin, khởi tố 7 vụ với 19 bị can, xử lý hành chính 2 đối tượng, đưa 9 đối tượng đi cai nghiện. Hiện còn 6 tin đang được tiếp tục xác minh.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận 61 tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy qua đường dây nóng và hòm thư điện tử.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống hơn 20 nghìn pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, trưng bày giới thiệu sách pháp luật, các thông tin chuyên đề, các bài viết về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Tỉnh Lào Cai chỉnh sửa, bổ sung hơn 20 nghìn pano, áp phích tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt tiêu chí xã, phường không ma túy và đang triển khai làm hồ sơ xét công nhận. Đây là kết quả quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn.