Bắt gặp chồng đi cùng phụ nữ lạ, vợ làm ầm ĩ giữa phố rồi nhận cái kết ê chề

Theo India Today, sự việc xảy ra hôm 23/5/2025 tại khu vực Shivaji Nagar. Video ghi lại vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người phụ nữ bị hành hung được xác định là Mohini Yadav. Cô cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bản thân không khỏe nên đến khu chợ gần đó để mua thuốc. Tại đây, Mohini bất ngờ nhìn thấy chồng mình là Shivam Yadav đang đi cùng một phụ nữ khác.

Khi lên tiếng phản đối mối quan hệ giữa hai người, Mohini cho biết người phụ nữ đi cùng chồng đã chửi bới cô. Sau đó, cả Shivam và người phụ nữ này cùng lao vào hành hung.

"Tôi đến hiệu thuốc để đổi thuốc. Tại đó, tôi gặp Shivam, chồng tôi, đang đi cùng một phụ nữ. Khi tôi phản đối, người phụ nữ bắt đầu chửi bới tôi, sau đó cả hai đánh tôi", Mohini kể lại.

Nhiều người đứng chứng kiến cảnh Mohini Yadav bị chồng là Shivam Yadav và nhân tình của anh ta đánh đập. (Ảnh cắt từ video)

Đoạn video do một người qua đường ghi lại cho thấy Mohini liên tục bị tát, đá và chửi bới. Người phụ nữ đi cùng Shivam còn túm tóc, kéo lê cô ngay giữa đường.

Vụ ẩu đả khiến giao thông tại khu vực bị đình trệ, nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi. Tuy nhiên, theo India Today, những người chứng kiến chỉ đứng nhìn mà không can thiệp khi Mohini bị hành hung.

Sau khi đánh vợ, Shivam cùng người phụ nữ đi cùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Mohini bị thương sau vụ việc và lập tức đến trình báo cảnh sát, yêu cầu xử lý những người liên quan. Cảnh sát sau đó đã tiếp nhận đơn trình báo, đăng ký vụ án và tiến hành điều tra.