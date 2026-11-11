Lừa tiền thật mua tiền ảo
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 10-11 cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Công Tình (1995, trú xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2024, vợ chồng ông N.T.H., bà T.T.T. đã cầm cố số vàng tích góp để lấy tiền cho Đoàn Công Tình vay, đồng thời giao giấy tờ cầm cố vàng để Tình trả lãi. Sau đó, Tình chuộc lại số vàng đang cầm cố rồi mang bán lấy tiền đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Từ tin tố giác của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, xác định Tình đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của vợ chồng ông H. và bà T.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lua-tien-that-mua-tien-ao-post360828.html