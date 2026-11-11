Người đàn ông mù lòa đang cần giúp đỡ

Ông Bùi Thành Đấu sống trong căn chòi ở tạm, rách nát.

Ông Đấu bị mù cách đây gần 2 năm do bị viêm dây thần kinh thị giác, tắc động mạch võng mạc… Sức khỏe ông Đấu hiện tại rất yếu, đi lại phải rê từng bước nhỏ. Thời gian gần đây, ông thường xuyên bị đau tức ngực trái nhưng không có tiền đi khám bệnh.

Trước đây, ông Đấu ở trong căn nhà cấp 4, có thu nhập từ công việc bảo vệ cho một cơ quan. Từ ngày bị bệnh, không tiền chạy chữa, ông phải cầm cố căn nhà đang ở với giá 50 triệu đồng.

Tiền đã hết nhưng bệnh không thuyên giảm. Không có tiền chuộc lại căn nhà, ông Đấu đành bàn giao lại nhà rồi ra ở tạm trong căn chòi của người bà con. Mọi sinh hoạt đều trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội và sự cưu mang của vợ chồng người anh họ là ông Bùi Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Oanh.

Căn chòi nơi ông Đấu đang ở nằm giữa khu đất mênh mông trồng toàn sả, cỏ dại, ao, đìa. Đây là khu chuồng nuôi heo mà chủ đã không còn chăn nuôi nữa nên cho ông Đấu ở tạm che nắng, che mưa. Mưa thì trong nhà và ngoài sân đều đọng nước ướt như nhau.

Chú ấy mù, nên không biết cái nhà đang thế nào. Chỉ sợ nhà sẽ sập. Vợ chồng tôi có thức ăn thì mang qua cho chú. Chúng tôi là anh em họ, cũng chỉ giúp được miếng ăn miếng uống, để mắt tới và động viên nhau, vợ chồng ông Bùi Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Bà Nguyễn Hoài Phương, Trưởng ấp Kinh Nhiếm, xã Tân Phú Đông cho biết, thực tế hoàn cảnh của ông Đấu hiện rất khó khăn, ông bị mù lại ở tạm trên phần đất của người bà con. Rất mong những nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ để ông Đấu vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh ông Bùi Thành Đấu, xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. Số tài khoản: 8620131570 Ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang (nội dung ghi rõ giúp đỡ ông Bùi Thành Đấu).