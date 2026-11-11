Lâm Đồng rà soát hơn 13.000 hồ sơ phục vụ tuyển nghĩa vụ Công an năm 2027

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã triển khai đợt cao điểm tra cứu, rà soát và cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Với khối lượng hồ sơ lớn, yêu cầu tiến độ cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tập trung khai thác, tra cứu, đối chiếu thông tin trên hệ thống hồ sơ và tàng thư nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xác minh của các đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng rà soát 13.249 trường hợp, phát hiện 327 trường hợp có tài liệu trong tàng thư nghiệp vụ.

Qua đợt cao điểm, đơn vị đã rà soát 13.249 trường hợp do các đơn vị gửi đến. Trong đó, phát hiện 327 trường hợp có tài liệu trong tàng thư, cơ sở dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ.

Những thông tin này được cung cấp kịp thời cho các đơn vị chức năng để tiếp tục xác minh, bổ sung căn cứ xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Kết quả tra cứu là cơ sở phục vụ công tác thẩm tra nhân thân, lai lịch, giúp các đơn vị tuyển chọn có thêm thông tin trong quá trình đánh giá, xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Công an tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh tra cứu hồ sơ, phục vụ thẩm tra tiêu chuẩn công dân thực hiện nghĩa vụ năm 2027.

Để đáp ứng tiến độ, lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí cán bộ tập trung xử lý các yêu cầu tra cứu, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ.

Quá trình khai thác, đối chiếu dữ liệu được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, khách quan và yêu cầu bảo mật hồ sơ nghiệp vụ.

Bên cạnh tiến độ xử lý, đơn vị cũng chú trọng thực hiện các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo mật hồ sơ, tài liệu.

Việc phối hợp giữa các bộ phận giúp xử lý lượng lớn yêu cầu tra cứu, phục vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.