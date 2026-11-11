Nữ tử tù thoát chết trong cuộc hành quyết lịch sử

Mâu thuẫn từ trung tâm đào tạo nghề

Tháng 1/1995, Christa Gail Pike, 18 tuổi, là học viên tại trung tâm Job Corps ở Knoxville, bang Tennessee. Đây là chương trình do Chính phủ Mỹ tài trợ, giúp người trẻ gặp khó khăn có cơ hội học nghề, bổ sung kiến thức và tìm việc làm.

Xe cấp cứu tại nhà tù Riverbend sau cuộc hành quyết bất thành. Nguồn: George Walker IV - Associated Press, ngày 30/9/2026

Tại đây, Pike quen Tadaryl Shipp, 17 tuổi, hai người có quan hệ tình cảm. Colleen Slemmer, 19 tuổi, cùng Shadolla Peterson cũng học ở trung tâm. Giữa Pike và Slemmer nảy sinh bất hòa liên quan đến Shipp. Theo lời khai của Pike, cô nghi Slemmer có ý định tiếp cận bạn trai mình và nhiều lần khiêu khích. Đây là lời giải thích từ phía Pike, không phải tình tiết đã được cơ quan điều tra chứng minh đầy đủ về hành vi của nạn nhân.

Mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng khi Pike công khai ý định dùng bạo lực. Hồ sơ bản án ghi nhận ngày 11/1/1995, cô nói với một người quen rằng muốn giết Slemmer. Chỉ một ngày sau, lời đe dọa ấy biến thành vụ án mạng.

Đêm án mạng tại Knoxville

Khoảng 20 giờ ngày 12/1/1995, Pike, Shipp, Peterson và Slemmer cùng rời trung tâm, đi về phía khuôn viên nông nghiệp của Đại học Tennessee. Theo những chứng cứ được công bố trong bản án, Slemmer bị đưa tới một khu vực vắng, nơi Pike và Shipp trực tiếp tấn công cô. Cuộc hành hung kéo dài, bất chấp lời cầu xin của nạn nhân.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút, ba người quay về trung tâm. Slemmer không đi cùng. Sáng 13/1, nhân viên làm việc trong khuôn viên đại học phát hiện thi thể một cô gái gần khu nhà kính. Cảnh sát Knoxville và lực lượng bảo vệ đại học phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và rà soát các dấu vết.

Những thương tích được ghi nhận cho thấy nạn nhân đã chịu một cuộc tấn công nghiêm trọng. Trên cơ thể Slemmer còn có hình ngôi sao năm cánh do vật sắc nhọn tạo nên. Truyền thông sau đó nhắc nhiều đến chi tiết này, kéo theo suy đoán về nghi lễ huyền bí. Song dấu hiệu ấy không đủ để kết luận vụ án có động cơ tôn giáo hoặc liên quan một tổ chức cực đoan.

Trong hồ sơ xét xử, cơ quan công tố không chỉ phải chứng minh Pike có mặt tại hiện trường mà còn phải làm rõ ý định giết người đã hình thành từ trước. Lời đe dọa ngày 11/1, việc cùng đưa nạn nhân tới nơi vắng và hành vi sau khi gây án được xem xét trong mối liên hệ với nhau.

Dấu vết dẫn tới nghi phạm

Bà May Martinez, mẹ của nạn nhân Colleen Slemmer, rời nhà tù Riverbend ngày 30/9/2026. Ảnh: George Walker IV - Associated Press

Kim Iloilo trở thành nhân chứng quan trọng bởi đã nghe Pike nói về ý định giết Slemmer trước khi vụ án xảy ra. Theo lời khai trước tòa, đêm 12/1, Pike còn đến kể với Iloilo rằng mình đã giết Slemmer và lấy một mảnh xương từ thi thể. Sáng hôm sau, cô tiếp tục kể với Stephanie Wilson, chỉ những vết trên giày và nói đó là máu.

Ngày 14/1, điều tra viên Randy York thẩm vấn Pike và Shipp riêng biệt. Sau khi được thông báo những quyền pháp lý của người bị hỏi cung, Pike đồng ý khai báo. Buổi làm việc được ghi âm và chuyển thành bản ghi dài 46 trang. Pike mô tả đường đi của nhóm, hình thức tấn công và nơi vứt bỏ đồ vật. Cô ta cũng đồng ý cho khám xét nơi ở và phối hợp dựng lại hành trình.

Từ các thông tin đó, cảnh sát tìm được găng tay và giấy tờ tùy thân của Slemmer trong thùng rác gần trạm xăng trên đường Cumberland. Quần áo của Pike và Shipp được thu giữ để giám định. Kết quả kiểm tra cho thấy những mẫu máu trên quần áo phù hợp với hồ sơ ADN của nạn nhân. Một mảnh xương tìm thấy trong áo khoác liên quan đến Pike được chuyên gia xác định khớp với phần vỡ trên hộp sọ Slemmer.

Những vật chứng này tạo nên mối liên hệ trực tiếp giữa lời khai, hiện trường và những người bị điều tra. Cơ quan công tố còn dựa vào lời kể của nhân chứng cùng các kết quả giám định pháp y để chứng minh hành vi phạm tội.

Những góc khuất trong cuộc đời Pike

Thái độ của Pike sau vụ giết người gây chú ý trong quá trình xét xử. Một số nhân chứng khai rằng cô kể chuyện với vẻ hào hứng, thậm chí khoe vật lấy từ thi thể Slemmer. Những biểu hiện ấy có ý nghĩa nhất định khi xem xét hành vi sau phạm tội, nhưng không đủ để tự đưa ra kết luận về một rối loạn tâm thần hay nhân cách.

Colleen Slemmer, nạn nhân của vụ án năm 1995. Nguồn: May Martinez, mẹ của nạn nhân, cung cấp cho Associated Press

Nhiều năm sau, luật sư của Pike công bố thêm các tài liệu về tuổi thơ bất ổn. Theo hồ sơ xin giảm án, cô từng thiếu sự chăm sóc, quan tâm của gia đình, phải chịu đựng bạo hành thể chất và bị xâm hại tình dục. Các tài liệu y khoa được viện dẫn đề cập đến tổn thương não, rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Nhóm luật sư bào chữa cho rằng nhiều thông tin quan trọng đã không được trình bày đầy đủ tại phiên tòa năm 1996, khiến hoàn cảnh cá nhân của bị cáo chưa được xem xét thỏa đáng.

Dưới góc độ tâm lý học pháp y, những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có thể ảnh hưởng tới khả năng điều chỉnh cảm xúc, ứng phó với xung đột và kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, không thể coi chúng là nguyên nhân trực tiếp của tội ác nếu không có căn cứ chuyên môn. Cũng không thể lấy những tổn thương từng trải qua để phủ nhận trách nhiệm trước cái chết của Slemmer.

Bản án và hành trình kháng cáo

Năm 1996, Tòa án bang Tennessee xét xử Pike về tội giết người cấp độ một có chủ ý từ trước. Sau khi xem xét chứng cứ, bồi thẩm đoàn xác định bị cáo có tội. Đối với tội giết người, họ quyết định hình phạt tử hình; thẩm phán tuyên thêm 25 năm tù về tội âm mưu giết người, chấp hành liên tiếp.

Khi xem xét mức án, bồi thẩm đoàn xác định hai tình tiết tăng nặng. Một là hành vi giết người đặc biệt tàn bạo, gây đau đớn nghiêm trọng vượt quá mức cần thiết để làm nạn nhân tử vong. Hai là mục đích cản trở việc bắt giữ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Họ kết luận những tình tiết này có sức nặng lớn hơn các yếu tố giảm nhẹ mà bên bào chữa đưa ra.

Shipp bị phạt tù chung thân và có thể được xem xét ân xá. Do mới 17 tuổi khi gây án, người này không thuộc diện chịu án tử hình theo quy định áp dụng. Peterson hợp tác với cơ quan công tố, nhận tội liên quan đến việc giúp đỡ sau vụ án và chịu sáu năm quản chế. Sự khác biệt về hình phạt giữa các đồng phạm trở thành một trong những vấn đề được luật sư của Pike nêu lại sau đó.

Năm 1998, Tòa án Tối cao Tennessee bác các lập luận kháng cáo và giữ nguyên bản án. Những thủ tục đề nghị xem xét lại tiếp theo không làm thay đổi kết quả. Ngày 2/9/2026, luật sư gửi Thống đốc Bill Lee đơn xin khoan hồng dài 226 trang, đề nghị chuyển án tử hình thành tù chung thân không được ân xá. Ngày 28/9, yêu cầu bị từ chối. Hai ngày sau, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép tiến hành hành quyết, dù có ba thẩm phán công khai bất đồng.

Hành quyết thất bại

Ngày 30/9/2026, Pike được đưa vào phòng thi hành án tại nhà tù Riverbend ở Nashville. Nếu việc thi hành án hoàn tất, cô sẽ là phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại Tennessee kể từ năm 1819. Theo những thông tin được công bố sau đó, Pike nhận hai liều pentobarbital nhưng vẫn còn sống. Nhà tù phải tổ chức cấp cứu thay vì kết thúc thủ tục như dự kiến.

Các bản ghi cuộc gọi khẩn cấp do hãng AP công bố cho thấy sự lúng túng trong việc xác nhận thông tin. Cuộc gọi lúc 20 giờ 40 phút ban đầu không được xử lý như một yêu cầu cấp cứu thực sự. Chỉ hơn 30 phút sau, lực lượng ứng cứu mới được tiếp cận đầy đủ. Pike được đưa tới bệnh viện, phải thở máy. Đến ngày 6/10, luật sư cho biết cô đã tỉnh và có thể giao tiếp; sau đó cô được chuyển về nơi giam giữ.

Christa Pike, nữ tử tù trong vụ án. Nguồn: Tennessee Department of Correction (TDOC), AP

Thống đốc Bill Lee đình chỉ những cuộc hành quyết còn lại trong năm và yêu cầu điều tra độc lập. Một thẩm phán ra lệnh lưu giữ thuốc, dụng cụ tiêm, hồ sơ y tế cùng các tài liệu liên quan. Đến giữa tháng 10, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân thất bại. Những nghi vấn về chất lượng thuốc, kỹ thuật tiêm hoặc tổ chức cấp cứu vì vậy vẫn phải chờ chứng cứ xác nhận.

Vấn đề pháp lý phát sinh cũng không đơn giản. Nếu Tennessee tiếp tục thi hành án, liệu việc buộc Pike trải qua một lần hành quyết nữa có trái với quy định hiến pháp cấm hình phạt tàn nhẫn và bất thường? Đây là câu hỏi chưa có lời giải cuối cùng, đồng thời khiến một vụ án đã qua nhiều cấp xét xử tiếp tục kéo dài.

Những câu hỏi còn lại sau bản án

Vụ án Christa Pike bắt đầu từ cái chết của Colleen Slemmer, người mới 19 tuổi khi bị sát hại. Chứng cứ điều tra đã được kiểm tra tại tòa và trách nhiệm hình sự của Pike được xác lập bằng bản án có hiệu lực. Những tranh luận về tuổi đời, tiền sử sang chấn hay sức khỏe tâm thần của bị cáo không làm thay đổi sự thật ấy.

Tuy nhiên, cuộc hành quyết bất thành cuối tháng 9/2026 đặt ra trách nhiệm khác đối với nhà chức trách. Khi thực hiện bản án tử hình, mọi khâu từ chuẩn bị thuốc, tiến hành thủ tục đến xử lý tình huống khẩn cấp đều phải tuân thủ pháp luật. Sau hơn ba thập niên, hồ sơ Pike chưa khép lại. Điều còn phải làm rõ không phải tội ác đã xảy ra hay chưa, mà là vì sao một cuộc thi hành án lại thất bại và hậu quả pháp lý sẽ được giải quyết thế nào.