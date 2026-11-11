Hà Nội: Loạt cựu cán bộ Sở Y tế lĩnh án tù vì nhận tiền, cấp phép sai cho nhiều phòng khám

Chiều 11/11, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ, xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Bị cáo Tô Tử Anh.

Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) mức án 24 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này, cựu Phó phòng Tô Tử Anh lĩnh 8 năm tù.

Trong nhóm cựu cán bộ, chuyên viên của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân còn lại, bị cáo Nguyễn Thị Huy lĩnh 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ; Đỗ Đình Long lĩnh 42 tháng tù...

Các bị cáo ở nhóm môi giới tự do lĩnh các mức án khác nhau, từ 24 tháng án treo đến 6 năm tù. Riêng Đỗ Doãn Tiến (cựu lái xe thuộc Sở Y tế) bị phạt 22 tháng 1 ngày tù, được trả tự do sau khi tuyên án.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Trong nhóm cựu cán bộ và chuyên viên, một số người nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn.

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử nhận thấy, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả và có thành tích khi còn công tác ở Sở Y tế. Đây là các tình tiết được áp dụng để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án, có tổng cộng 686 phòng khám và quầy thuốc tư nhân tại Hà Nội đã thông qua các bị cáo là người môi giới để đưa tiền cho nhóm bị cáo là các cựu cán bộ trong vụ án. Mục đích để được Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân cấp giấy phép hoạt động.

Các bị cáo có 15 ngày để gửi đơn kháng án sau khi tòa tuyên án sơ thẩm.

Đáng chú ý, trong nhóm chi tiền nêu trên có một số phòng khám, quầy thuốc dù chưa đủ điều kiện về hồ sơ, cơ sở vật chất...

Mức giá môi giới từ khoảng 12 - 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), từ 30 - 70 triệu đồng cho giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP). Tiếp đó, từ 35 - 120 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Cơ quan tố tụng kết luận, nhóm bị cáo là người trung gian môi giới đã nhận tổng cộng 8,67 tỷ đồng từ các phòng khám, nhà thuốc để móc nối với người có thẩm quyền, lo thủ tục cho các cơ sở. Sau khi chuyển tiền, họ giữ lại hơn 800 triệu đồng hưởng lợi.

Còn các bị cáo là cựu cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội đã nhận tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Tô Tử Anh nhận hơn 1,2 tỷ đồng; Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) nhận 50 triệu đồng; Đỗ Đình Long (cựu chuyên viên) nhận hơn 300 triệu đồng...