Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Trước đó, ngày 4/11/2026, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh về quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú). Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng, tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ và làm rõ từng nội dung phản ánh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh CATH).

Theo kết quả xác minh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 5/5/2026 tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú. Các phương tiện liên quan gồm ô tô BKS 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành) điều khiển và xe máy điện BKS 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua (SN 1950, trú tại phường Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, còn ô tô lưu thông trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây. Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào khoảng 15h45 ngày 6/5/2026.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ, vi phạm điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát khu vực 1 phê chuẩn ngày 22/7/2026. Đến ngày 27/8/2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 ban hành cáo trạng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử vụ án.

Đáng chú ý, qua rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng như nội dung phản ánh trên mạng xã hội. Quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định những nội dung đăng tải từ tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” là không đúng sự thật, có nguy cơ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến dư luận và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán những thông tin chưa được xác thực, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, vụ việc. Trường hợp gia đình bị hại có ý kiến, kiến nghị liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, cần liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.