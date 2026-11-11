Kim Soo Hyun đối mặt với Kim Se Ui tại tòa án

Nam diễn viên Kim Soo Hyun xuất hiện với tư cách nhân chứng trong phiên tòa xét xử Kim Se Ui vào ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc), người đứng đầu kênh YouTube "Garo Sero Institute". Kim Se Ui hiện đã bị truy tố và bắt giam với nhiều cáo buộc, trong đó có tội phỉ báng.

Kim Soo Hyun sẽ đưa ra lời khai tại phiên tòa do Phòng Hình sự số 26 của Tòa án Trung tâm Quận Seoul (Thẩm phán Lee Hyun-kyung chủ tọa) xét xử. Các cáo buộc đối với Kim Se Ui bao gồm tội phỉ báng theo Đạo luật Mạng Thông tin và Truyền thông, cùng các vi phạm liên quan đến Đạo luật về các trường hợp đặc biệt trong việc xử phạt tội phạm tình dục.

Tháng Ba năm ngoái, thông qua kênh YouTube "Garo Sero Institute", Kim Se Ui đã cáo buộc rằng, nam diễn viên Kim Soo Hyun từng có mối quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Người này còn khẳng định rằng, áp lực từ phía Kim Soo Hyun liên quan đến việc đòi nợ đã tác động trực tiếp dẫn đến cái chết của cố diễn viên Kim Sae Ron.

Vào tháng Sáu vừa qua, các công tố viên đã truy tố Kim Se Ui khi đối tượng này đang bị giam giữ, với cáo buộc phỉ báng Kim Soo Hyun thông qua việc phát tán thông tin sai sự thật. Các cáo buộc còn bao gồm việc công bố một đoạn ghi âm có giọng nói của cố diễn viên Kim Sae Ron đã qua chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như phát tán trái phép những hình ảnh cá nhân của Kim Soo Hyun. Ngoài ra, Kim Se Ui còn bị cáo buộc gây áp lực lên Kim Soo Hyun bằng cách đe dọa sẽ công bố thêm các tài liệu khác.

Tuy nhiên, Kim Se Ui phủ nhận mọi cáo buộc. Đối tượng này khẳng định rằng, những thông tin về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron không phải là sai sự thật, đồng thời cho biết, các tài liệu đã công bố đều do gia đình người quá cố cung cấp. Kim Se Ui cũng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến đoạn ghi âm sử dụng công nghệ AI.

Trước đó, Kim Se Ui từng yêu cầu xét xử với sự tham gia của bồi thẩm đoàn (phiên tòa có sự tham gia của công dân), nhưng tòa án đã bác bỏ yêu cầu này. Hiện tại, đối tượng đã nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại với lý do sức khỏe tâm thần không ổn định. Trong khi đó, phía Kim Soo Hyun cũng đã đệ đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với CEO Kim, đề nghị gỡ bỏ các video YouTube có liên quan, đồng thời yêu cầu chấm dứt việc đăng tải thêm bất kỳ nội dung nào khác.