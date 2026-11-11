Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội, chiều 11/11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án có tính chất rất nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Do đó, hành vi của các bị cáo cần được xử lý bằng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài ra, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng bằng khen, giấy khen, một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi phân tích tính chất, mức độ và vai trò của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Phiên tòa xét xử các bị cáo.

Cùng tội danh “Nhận hối lộ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) 25 tháng tù treo; Vũ Việt Phong (cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) 24 tháng tù treo; Đỗ Thị Hương (cựu chuyên viên Sở Y tế Hà Nội) 26 tháng tù treo; Đỗ Đình Long (cựu chuyên viên Sở Y tế Hà Nội) 42 tháng tù; Ngô Thị Hồng Phương (cựu chuyên viên Sở Y tế Hà Nội) 30 tháng tù.

Về tội "Môi giới hối lộ", Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Bùi Lan Anh (dược sĩ) 5 năm 6 tháng tù; Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ hưu trí) 30 tháng tù; Nguyễn Đình An (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Bích (ở Hà Nội) 6 năm tù; Trần Thị Chiến (ở Hà Nội) 36 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hoài (ở Hà Nội) 32 tháng tù; Nguyễn Thị Hải Yến (ở Hà Nội) 30 tháng tù; Đỗ Doãn Tiến (lái xe Sở Y tế Hà Nội) 22 tháng tù, ghi nhận đã bị cáo chấp hành xong hình phạt nên tuyên trả tự do tại phiên tòa.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất hợp pháp.

Bị cáo Tô Tử Anh.

Vụ án được phát hiện năm 2024, từ tố giác về những sai phạm tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân-đơn vị tham mưu cho Sở Y tế Hà Nội trong việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh dược.

Theo bản án sơ thẩm, 686 phòng khám, quầy thuốc tư nhân tại Hà Nội đã thông qua các môi giới để đưa tiền cho cán bộ phụ trách cấp phép. Một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, điều kiện vật chất; số khác lo ngại bị gây khó dễ hoặc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Bị cáo Đỗ Đình Long.

Nhóm bị cáo môi giới hối lộ bị xác định, đã nhận tổng số tiền 8,67 tỷ đồng từ các cơ sở này để móc nối với cán bộ Sở Y tế Hà Nội lo thủ tục cấp phép. Sau khi chuyển tiền cho những người liên quan, họ giữ lại khoảng 850 triệu đồng hưởng lợi.

Hội đồng xét xử xác định, số tiền nhận hối lộ của nhóm bị cáo là cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội là 3,56 tỷ đồng. Riêng số tiền bị cáo Tô Tử Anh nhận hối lộ gần 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Viết Phong.

Liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử xác định, dù những người bị gây sức ép là các chủ phòng khám, nhà thuốc phải đưa tiền, nhưng họ ở thế bị động, phải chi tiền để tránh bị gây khó dễ hoặc trả lại hồ sơ nhiều lần, đồng thời đã tích cực hợp tác khai báo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự là có cơ sở.

Đối với 30 cán bộ thuộc các đơn vị phối hợp như Trung tâm kiểm nghiệm hay Phòng Y tế các quận, huyện, Hội đồng xét xử xác định, dù họ có nhận phong bì cảm ơn nhưng với vai trò lệ thuộc, không có quyền quyết định và số tiền nhận không lớn nên không xử lý hình sự là có cơ sở.

Trong nhóm bị cáo là tám cựu lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thì bị cáo Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Doãn Tiến.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài.

Tám bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội gồm: Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Tô Tử Anh và Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng phòng), Đỗ Thị Hương và Đỗ Đình Long (chuyên viên), Nguyễn Thị Huy và Vũ Việt Phong (cán bộ), Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ hưu trí).

Ba bị cáo từng công tác tại Sở Y tế Hà Nội gồm: Ngô Thị Hồng Phương (chuyên viên văn phòng), Nguyễn Đình An (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) và Đỗ Doãn Tiến (lái xe).

Năm bị cáo còn lại gồm: Bùi Lan Anh (dược sĩ), Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Hải Yến (cùng ở Hà Nội).